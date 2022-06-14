Oktay Kaynarca EDHO Kadrosunu Oluşturuyor! İmzaları Tek Tek Attırdı… Sadece Günler Sonra Ortalık Karışacak! “Yeni EDHO!”
Bir süredir merak ile beklenilen Oktay Kaynarca’nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam isimli yapımın cast çalışmaları hızlandı. Bu hafta Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu! İşte Oktay Kaynarca ve yeni dizi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir merak ile beklenilen Oktay Kaynarca’nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam isimli yapımın cast çalışmaları hızlandı. Bu hafta Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Pelin Akil mi girdi? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Pelin Akil karakteri ne? İşte, detaylar…
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14 Haz 2022 - 16:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.