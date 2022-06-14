Oktay Kaynarca EDHO Kadrosunu Oluşturuyor! İmzaları Tek Tek Attırdı… Sadece Günler Sonra Ortalık Karışacak! “Yeni EDHO!”

Bir süredir merak ile beklenilen Oktay Kaynarca’nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam isimli yapımın cast çalışmaları hızlandı. Bu hafta Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu! Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncuları kimler? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Pelin Akil mi girdi? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Pelin Akil karakteri ne? İşte, detaylar…

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