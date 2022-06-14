- 14 Haz 2022 - 16:19 G: 14 Haz 2022 - 16:25

Sadakatsiz Dizisinin Derin’inden Nefes Kesen Pozlar! Görenlerin Yürekleri Hopladı; Milyonlar Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Biraz Edep!”

Yeni projesi için kamera karşısına geçen Melis Sezen, verdiği pozları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Melis Sezen’in çok ses getirecek o paylaşımına binlerce beğeni gelirken; ünlü isme gelen yorumlar da bir hayli dikkat çekici bulundu! İşte Melis Sezen'den gelen sıcak fotoğrafların detayları...

Yeni projesi için kamera karşısına geçen Melis Sezen, verdiği pozları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Melis Sezen’in çok ses getirecek o paylaşımına binlerce beğeni gelirken; ünlü isme gelen yorumlar da bir hayli dikkat çekici bulundu! Peki, Melis Sezen’in yeni projesi ne? Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı? Melis Sezen’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

14 Haz 2022 - 16:19 - Magazin

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