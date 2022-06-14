- 14 Haz 2022 - 16:14 G: 14 Haz 2022 - 16:27

Seda Sayan Çağlar Ökten’i En Sonunda Çıldırttı! “Evlendik” Demedi; Bombayı Patlattı! Sosyal Medya Bunları Konuşuyor…

Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Seda Sayan’ın, oğlu Oğulcan Engin ise törene katılmadı. Oğlu İle arasının açıldığı ve bu nedenle de Sayan ile Ökten’in evliliğinde sorunlar ortaya çıktığı iddiaları gündeme gelmeye başladı. Boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen Sayan ve Ökten çiftinden bu kez de Seda Sayan, eski sevgilisi ile olan paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Sayan'ın paylaşımı sonrası sosyal medya adeta karıştı. İşte detaylar...

59 yaşındaki sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz ay 34 yaşındaki sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girdi. İkilinin evlilik haberinden kısa bir süre sonra, çiftin anlaşamadığı ve boşanma yolunda ilerledikleri iddiaları gündeme gelmeye başladı. Boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftten Seda Sayan, hiç beklenmeyen bir paylaşıma imza atınca, sosyal medya da kazan gibi kaynadı. Sayan’ın, eski sevgilisi Mahsun Kırmızıgül’ün paylaşımına yaptığı yorum sonrasında Çağlar Ökten’in ne tepki vereceği de merak konusu oldu.

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14 Haz 2022 - 16:14 - Magazin

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