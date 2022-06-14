Seda Sayan Çağlar Ökten’i En Sonunda Çıldırttı! “Evlendik” Demedi; Bombayı Patlattı! Sosyal Medya Bunları Konuşuyor…
Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Seda Sayan’ın, oğlu Oğulcan Engin ise törene katılmadı. Oğlu İle arasının açıldığı ve bu nedenle de Sayan ile Ökten’in evliliğinde sorunlar ortaya çıktığı iddiaları gündeme gelmeye başladı. Boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen Sayan ve Ökten çiftinden bu kez de Seda Sayan, eski sevgilisi ile olan paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Sayan'ın paylaşımı sonrası sosyal medya adeta karıştı. İşte detaylar...
59 yaşındaki sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz ay 34 yaşındaki sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girdi. İkilinin evlilik haberinden kısa bir süre sonra, çiftin anlaşamadığı ve boşanma yolunda ilerledikleri iddiaları gündeme gelmeye başladı. Boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftten Seda Sayan, hiç beklenmeyen bir paylaşıma imza atınca, sosyal medya da kazan gibi kaynadı. Sayan’ın, eski sevgilisi Mahsun Kırmızıgül’ün paylaşımına yaptığı yorum sonrasında Çağlar Ökten’in ne tepki vereceği de merak konusu oldu.
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14 Haz 2022 - 16:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.