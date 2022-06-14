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14 Haz 2022 - 16:14

Seda Sayan Çağlar Ökten’i En Sonunda Çıldırttı! “Evlendik” Demedi; Bombayı Patlattı! Sosyal Medya Bunları Konuşuyor…

Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Seda Sayan’ın, oğlu Oğulcan Engin ise törene katılmadı. Oğlu İle arasının açıldığı ve bu nedenle de Sayan ile Ökten’in evliliğinde sorunlar ortaya çıktığı iddiaları gündeme gelmeye başladı. Boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen Sayan ve Ökten çiftinden bu kez de Seda Sayan, eski sevgilisi ile olan paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Sayan'ın paylaşımı sonrası sosyal medya adeta karıştı. İşte detaylar...