Survivor Evrim’den Acun Ilıcalı’ya Bomba Darbe! “Ekmeğini Yedim” Demedi; Öyle Bir Şeye Yanıt Verdi Ki… Acun Ilıcalı İpini Kesecek!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Evrim Keklik, Acun Ilıcalı’ya öyle bir darbe indirdi ki, yer – gök bunu konuşmaya başladı. Aylarca ekmeğini yiyen Evrim Keklik vermiş olduğu açıklamayla çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı! Acun Ilıcalı’nın ipini keseceği konuşulan Evrim Keklik, Twitter’ı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor All Star’da 13. kez pota gören Evrim Keklik, kendisine düşman olarak gördüğü kim varsa evine göndermişti. Herkese resti çeken, “Gemileri yakan” Evrim Keklik’in yapmış olduğu son dakika açıklaması, Acun Ilıcalı tarafından iddialara göre hiç hoş karşılanmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.