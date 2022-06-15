ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankaralıların özellikle o iki ilçe içerisinde yaşaması halinde bugün yaşanacak olan su kesintilerine karşı önlem alması tavsiye ediliyor. Peki, ASKİ 15 Haziran Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 15 Haziran Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
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Ankara’nın şehir suyunu sağlayan ve bu suyun sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi adını su şebekesi altyapısı bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ya da ASKİ, çalışmalarını aksatmadan bugün de sürdürüyor. Bu çalışmalar esnasında hem bakım hem de onarım çalışmaları gerçekleştirebilen ASKİ, her iki çalışma türünde de iş ve işçi sağlığı ya da arıza kaynaklı olarak su kesintilerine gidebiliyor.
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15 Haz 2022 - 09:04 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.