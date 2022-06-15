ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 15 Haziran 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın şehir suyunu sağlayan ve bu suyun sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi adını su şebekesi altyapısı bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ya da ASKİ, çalışmalarını aksatmadan bugün de sürdürüyor. Bu çalışmalar esnasında hem bakım hem de onarım çalışmaları gerçekleştirebilen ASKİ, her iki çalışma türünde de iş ve işçi sağlığı ya da arıza kaynaklı olarak su kesintilerine gidebiliyor.

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