- 15 Haz 2022 - 09:14 G: 15 Haz 2022 - 11:19

15 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara’da bugün yaşanacak olan elektrik kesintileri Başkent EDAŞ tarafından açıklanmış bulunuyor. Öte yandan bu açıklamada elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağı bilgisi de yer alıyor. Peki, 15 Haziran Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 15 Haziran Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Ankara 15 Haziran 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankaralıların şehir elektriğini sağlayan Başkent EDAŞ, çalışmalarını daha iyi bir enerji sağlamak adına gerçekleştiriyor. Bu kapsamda birkaç yıldır elektrik altyapısı şebeke iyileştirme çalışmalarını devreye sokan Başkent EDAŞ, bu çalışmaları esnasında iş ve işçi güvenliği nedeniyle elektrik kesintilerine gidebiliyor. Ankaralılar ise, bu elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

15 Haz 2022 - 09:14 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2022! Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi! mask
Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2022! Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi!
Pursaklar Belediyesi Akyurt Belediyesi İle Dayanışma İçerisinde mask
Pursaklar Belediyesi Akyurt Belediyesi İle Dayanışma İçerisinde
Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik mask
Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik
Sincanlılar Hüseyin Kağıt Konseri İle Coştu mask
Sincanlılar Hüseyin Kağıt Konseri İle Coştu
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı mask
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
13 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri:12 Haziran 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:12 Haziran 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Haziran 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Haziran 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Atakan’ın Vedasının Perde Arkası Aralandı! Herkes Az SMS Aldığı İçin Elendiğini Düşünüyordu… Acun Medya Öyle Bir Şey Yapmış Ki… mask
Survivor Atakan’ın Vedasının Perde Arkası Aralandı! Herkes Az SMS Aldığı İçin Elendiğini Düşünüyordu… Acun Medya Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Cansu Dere Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Olay Yarattı! Nefes Nefese Bıraktı; Twitter’ı Salladı! “41 Yaşındayım” Demedi, Fiziğini Konuşturdu! mask
Cansu Dere Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Olay Yarattı! Nefes Nefese Bıraktı; Twitter’ı Salladı! “41 Yaşındayım” Demedi, Fiziğini Konuşturdu!
Camdaki Kız Dizisi Mideleri Bulandırdı! “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın Utanmaz Adam!” Evli Olduğunu Bile Bile… “Rezillik!” mask
Camdaki Kız Dizisi Mideleri Bulandırdı! “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın Utanmaz Adam!” Evli Olduğunu Bile Bile… “Rezillik!”
Survivor’dan Elenen Atakan’ın Kazancı Kafaları Patlattı! Ne 300 Bin, Ne 400 Bin! Acun Ne Var, Neyi Yok Önüne Dökmüş! Tam Tamına… mask
Survivor’dan Elenen Atakan’ın Kazancı Kafaları Patlattı! Ne 300 Bin, Ne 400 Bin! Acun Ne Var, Neyi Yok Önüne Dökmüş! Tam Tamına…
15 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
15 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL