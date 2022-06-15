15 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 15 Haziran 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankaralıların şehir elektriğini sağlayan Başkent EDAŞ, çalışmalarını daha iyi bir enerji sağlamak adına gerçekleştiriyor. Bu kapsamda birkaç yıldır elektrik altyapısı şebeke iyileştirme çalışmalarını devreye sokan Başkent EDAŞ, bu çalışmaları esnasında iş ve işçi güvenliği nedeniyle elektrik kesintilerine gidebiliyor. Ankaralılar ise, bu elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...