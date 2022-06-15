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15 Haz 2022 - 09:25

Survivor’dan Elenen Atakan’ın Kazancı Kafaları Patlattı! Ne 300 Bin, Ne 400 Bin! Acun Ne Var, Neyi Yok Önüne Dökmüş! Tam Tamına…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan son elenen isim şok bir şekilde Avatar Atakan elenen isim olmuştu. Avatar Atakan’ın elenmesinin ardından hesabına geçen para ağızların açık kalmasına neden oldu. Ne 300 bin, ne 400 bin lira kazanan Avatar Atakan’ın kazancını görenler “Acun Ilıcalı, neyi var neyi yoksa önüne dökmüş” yorumlarında bulundular! İşte Avatar Atakan’ın şok eden kazancı…