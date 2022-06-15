Survivor’dan Elenen Atakan’ın Kazancı Kafaları Patlattı! Ne 300 Bin, Ne 400 Bin! Acun Ne Var, Neyi Yok Önüne Dökmüş! Tam Tamına…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan son elenen isim şok bir şekilde Avatar Atakan elenen isim olmuştu. Avatar Atakan’ın elenmesinin ardından hesabına geçen para ağızların açık kalmasına neden oldu. Ne 300 bin, ne 400 bin lira kazanan Avatar Atakan’ın kazancını görenler “Acun Ilıcalı, neyi var neyi yoksa önüne dökmüş” yorumlarında bulundular! İşte Avatar Atakan’ın şok eden kazancı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu ekranlara gelmişti. Kırmızı takımın oyunu kaybetmesiyle Hikmet Tuğsuz eleme potasına oy çoğunluğuyla giden isim olmuştu. Mavi takımdan ise Berkan Karabulut performans birincisi çıkınca Ogeday Girişken eleme potasına gitmişti. Avatar Atakan, Ogeday Girişken, Nisa Bölükbaşı ve Hikmet Tuğsuz eleme potasına giden isim olmuştu. Yarışmadan elenen Avatar Atakan olunca Türk halkı şok içerisinde kalmıştı. Peki, Survivor yarışmasından Avatar Atakan ne kadar kazanç elde etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.