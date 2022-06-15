- 15 Haz 2022 - 09:57

Camdaki Kız Dizisi Mideleri Bulandırdı! “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın Utanmaz Adam!” Evli Olduğunu Bile Bile… “Rezillik!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da seyircilerin sinirlerine dokunacak bir gelişme yaşandı. Mideleri bulandıran bu durum tepkileri de arka arkaya getirdi. Birçok kişi evli ve çocuklu karaktere; “Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın utanmaz adam!” yorumlarında bulundu! Hem kendisinin hem de karşı tarafın evli olduğunu bile bile skandal bir olaya imzasını atan ismin yaptıkları rezillik olarak değerlendirildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Enis Arıkan, Selma Ergeç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü geçtiğimiz Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız dizisinin yayınlanan fragmanı ise tepkileri arka arkaya getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Haz 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

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