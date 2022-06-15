Cansu Dere Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Olay Yarattı! Nefes Nefese Bıraktı; Twitter’ı Salladı! “41 Yaşındayım” Demedi, Fiziğini Konuşturdu!
Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, kasığına kadar dekolteli elbisesiyle olay yarattı. Beyazlar içerisinde olan Cansu Dere’nin bu halleri ise hayranlarını adeta nefes nefese bıraktı. Twitter, Instagram, hatta tüm sosyal medya mecralarını sallayan Cansu Dere, “41 yaşındayım” demedi, fiziğini konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sadakatsiz dizisinde yoğun bir tempoda çalışan Cansu Dere, dizinin bitimiyle birlikte kendisini tatilde bulmuştu. Bikinili paylaşımda bulunan Cansu Dere, tatilinin bitmesiyle birlikte Türkiye’ye döndü ve marka yüzü olduğu Disney Plus’un düzenlemiş olduğu partiye katıldı. Beyazlar içerisindeki Cansu Dere’nin kasığına kadar açılan elbisesi ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.