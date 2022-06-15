Cansu Dere Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Olay Yarattı! Nefes Nefese Bıraktı; Twitter’ı Salladı! “41 Yaşındayım” Demedi, Fiziğini Konuşturdu!

Sadakatsiz dizisinde yoğun bir tempoda çalışan Cansu Dere, dizinin bitimiyle birlikte kendisini tatilde bulmuştu. Bikinili paylaşımda bulunan Cansu Dere, tatilinin bitmesiyle birlikte Türkiye’ye döndü ve marka yüzü olduğu Disney Plus’un düzenlemiş olduğu partiye katıldı. Beyazlar içerisindeki Cansu Dere’nin kasığına kadar açılan elbisesi ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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