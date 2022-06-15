- 15 Haz 2022 - 10:26 G: 15 Haz 2022 - 10:37

Cansu Dere Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Olay Yarattı! Nefes Nefese Bıraktı; Twitter’ı Salladı! “41 Yaşındayım” Demedi, Fiziğini Konuşturdu!

Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, kasığına kadar dekolteli elbisesiyle olay yarattı. Beyazlar içerisinde olan Cansu Dere’nin bu halleri ise hayranlarını adeta nefes nefese bıraktı. Twitter, Instagram, hatta tüm sosyal medya mecralarını sallayan Cansu Dere, “41 yaşındayım” demedi, fiziğini konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sadakatsiz dizisinde yoğun bir tempoda çalışan Cansu Dere, dizinin bitimiyle birlikte kendisini tatilde bulmuştu. Bikinili paylaşımda bulunan Cansu Dere, tatilinin bitmesiyle birlikte Türkiye’ye döndü ve marka yüzü olduğu Disney Plus’un düzenlemiş olduğu partiye katıldı. Beyazlar içerisindeki Cansu Dere’nin kasığına kadar açılan elbisesi ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Haz 2022 - 10:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisi Mideleri Bulandırdı! “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın Utanmaz Adam!” Evli Olduğunu Bile Bile… “Rezillik!” mask
Camdaki Kız Dizisi Mideleri Bulandırdı! “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın Utanmaz Adam!” Evli Olduğunu Bile Bile… “Rezillik!”
Survivor’dan Elenen Atakan’ın Kazancı Kafaları Patlattı! Ne 300 Bin, Ne 400 Bin! Acun Ne Var, Neyi Yok Önüne Dökmüş! Tam Tamına… mask
Survivor’dan Elenen Atakan’ın Kazancı Kafaları Patlattı! Ne 300 Bin, Ne 400 Bin! Acun Ne Var, Neyi Yok Önüne Dökmüş! Tam Tamına…
İlayda Alişan Kimdir, Kaç Yaşında? Seversin Dizisinin Asya'sı İlayda Alişan Aslen Nereli, Sevgilisi Var Mı? İşte Kariyeri Ve Oynadığı Diziler… mask
İlayda Alişan Kimdir, Kaç Yaşında? Seversin Dizisinin Asya'sı İlayda Alişan Aslen Nereli, Sevgilisi Var Mı? İşte Kariyeri Ve Oynadığı Diziler…
Gönül Dağı'nda Bikini Rüzgarı! Rıfat'ın Karısı da Çıldırdı, Giydi Bikinileri Pozlarıyla Resmen Ateş Yaktı! Hande Nur Yetkin Resmen Fizik Şov Yaptı... İşte O Detay! mask
Gönül Dağı'nda Bikini Rüzgarı! Rıfat'ın Karısı da Çıldırdı, Giydi Bikinileri Pozlarıyla Resmen Ateş Yaktı! Hande Nur Yetkin Resmen Fizik Şov Yaptı... İşte O Detay!
Survivor’da Nagihan Bombayı Tam Ortasında Patlattı! Şike İddiaları Havada Uçtu, Hikmet Yeniden İfşalandı! Bu Kez Suyu Kaynadı, Neler Yaşayacağı Bilinmiyor! “Acun Ilıcalı Affetmez” mask
Survivor’da Nagihan Bombayı Tam Ortasında Patlattı! Şike İddiaları Havada Uçtu, Hikmet Yeniden İfşalandı! Bu Kez Suyu Kaynadı, Neler Yaşayacağı Bilinmiyor! “Acun Ilıcalı Affetmez”
Survivor Sema Aydemir Esti Gürledi! Acun Medya’ya, Panorama’ya, Ekstra’ya Resti Çekti… 8,9 Şiddettin Depremi Herkese Yaşattı! Neler Oluyor? mask
Survivor Sema Aydemir Esti Gürledi! Acun Medya’ya, Panorama’ya, Ekstra’ya Resti Çekti… 8,9 Şiddettin Depremi Herkese Yaşattı! Neler Oluyor?
Kardeşlerim Dizisinde Doruk ve Asiye İptal Edildi! Bundan Sonra Yan Yana Gelmeyecekler… Yeni Aşkları Ortaya Çıktı; Artık O İsimlerle… mask
Kardeşlerim Dizisinde Doruk ve Asiye İptal Edildi! Bundan Sonra Yan Yana Gelmeyecekler… Yeni Aşkları Ortaya Çıktı; Artık O İsimlerle…
Survivor Sude’nin Bikinili Paylaşımı Olay Yarattı! “Survivor’dan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Mert Öcal Durduramıyor… “Sen Neymişsin!” mask
Survivor Sude’nin Bikinili Paylaşımı Olay Yarattı! “Survivor’dan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Mert Öcal Durduramıyor… “Sen Neymişsin!”
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu Bikinisiyle Sere Serpe Uzanıp… “Anasına Bak Kızını Al!” Vücut Hatlarıyla Akılları Başlardan Aldı! mask
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu Bikinisiyle Sere Serpe Uzanıp… “Anasına Bak Kızını Al!” Vücut Hatlarıyla Akılları Başlardan Aldı!
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Çekilmek İstediği Doğrulandı! Acun Medya Bir Saniyesini Bile Ekranlara Getirmemiş… “Gönderin Gitsin” mask
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Çekilmek İstediği Doğrulandı! Acun Medya Bir Saniyesini Bile Ekranlara Getirmemiş… “Gönderin Gitsin”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisi Mideleri Bulandırdı! “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın Utanmaz Adam!” Evli Olduğunu Bile Bile… “Rezillik!” mask
Camdaki Kız Dizisi Mideleri Bulandırdı! “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın Utanmaz Adam!” Evli Olduğunu Bile Bile… “Rezillik!”
Survivor’dan Elenen Atakan’ın Kazancı Kafaları Patlattı! Ne 300 Bin, Ne 400 Bin! Acun Ne Var, Neyi Yok Önüne Dökmüş! Tam Tamına… mask
Survivor’dan Elenen Atakan’ın Kazancı Kafaları Patlattı! Ne 300 Bin, Ne 400 Bin! Acun Ne Var, Neyi Yok Önüne Dökmüş! Tam Tamına…
15 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
15 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Survivor Çağan Atakan Arslan Bakın Aslında Kimmiş? Kimdir, Evli Mi, Sevgilisi Var Mı? Çağan Atakan Arslan Mesleği Nedir Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor Çağan Atakan Arslan Bakın Aslında Kimmiş? Kimdir, Evli Mi, Sevgilisi Var Mı? Çağan Atakan Arslan Mesleği Nedir Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor’da Atakan Elendi! Çağan Atakan Arslan Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Atakan Elendi Mi? mask
Survivor’da Atakan Elendi! Çağan Atakan Arslan Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Atakan Elendi Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL