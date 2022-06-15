Eşinin Kirli Çamaşırlarını Karıştıran Burçlar Hangisidir? İşte Pireyi Deve Yapan O Burçlar…
İlişkilerde her burç, aynı karakteristik özellikler ile insanları var etmiyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, söz konusu ilişkileri olduğunda partnerlerinden hep bir şüphe duyuyor. Peki, bu burçlar hangileridir? İşte merak edilenler...
İlişkilerde her burç, aynı karakteristik özellikler ile insanları var etmiyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, söz konusu ilişkileri olduğunda partnerlerinden hep bir şüphe duyuyor. Bu burçlara sahip olan insanların her konuda pireyi deve yapması ise, çok olası görünüyor! Peki, eşinin kirli çamaşırlarını karıştıran burçlar hangisidir? İşte pireyi deveyi yapan o burçlar…
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15 Haz 2022 - 22:30 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.