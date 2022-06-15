İlişkilerde her burç, aynı karakteristik özellikler ile insanları var etmiyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, söz konusu ilişkileri olduğunda partnerlerinden hep bir şüphe duyuyor. Bu burçlara sahip olan insanların her konuda pireyi deve yapması ise, çok olası görünüyor! Peki, eşinin kirli çamaşırlarını karıştıran burçlar hangisidir? İşte pireyi deveyi yapan o burçlar…

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