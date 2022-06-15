Tanıtım fragmanları bir süredir dönen Gizli Saklı dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle yayın hayatına başladı. Şimdiye kadar başlayan yaz dizilerinden en iyi reytingi alan Gizli Saklı dizisi, televizyon izleyicisinin aklında pek çok sorunun da belirmesine neden oldu. Öte yandan çekim mekanlarından oyuncularına kadar her bir detayın ortaya çıktığı Gizli Saklı dizisinin hikayesinin uyarlama olup olmadığı da netleşti. Peki, Gizli Saklı dizisi uyarlama mı, konusu nedir? Gizli Saklı dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar…

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