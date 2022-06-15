- 15 Haz 2022 - 13:52 G: 15 Haz 2022 - 14:02

BİM’den Büyük Salı İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 21 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli.

BİM 21 Haziran Salı günü dolup taşacak. İndirimli ürünleri görenler BİM marketlerin yolunu tutuyor. İhtiyacınız olan ne varsa BİM marketlerde. Hem hesaplı hem de kaliteli ürün satın almak isteyenler sepetlerini BİM marketlerde dolduracak!

Dost 500 g Topak Tuzsuz Yereyağı 54 TL 50 Kuruş
Dost 5 kg Yarım Yağlı Yoğurt 49 TL 50 Kuruş
Dost 1 L Light Süt 9 TL 50 Kuruş
Dost 1.5 L Ayran 14 TL 50 Kuruş
Dost 1 L Kefir 14 TL 50 Kuruş
Dost 500 g Süzme Peynir 29 TL 50 Kuruş
Dost Meyveli Yoğurt Çeşitleri 6 TL 50 Kuruş
Aknaz 1000 g Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 89 Türk Lirası
Aknaz 250 g Tulum Peyniri 26 TL 50 Kuruş
Nestle Gold Kakaolu Mısır Gevreği 16 TL 50 Kuruş

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15 Haz 2022 - 13:52 - Yeme & İçme

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen...
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A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda…
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Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti! Un, Ayçiçek Yağı, Şeker, Çay, Soğan, Karpuz ve Tavuk Fiyatlarını Düşürdü! Dolar, Euro, Zam Dinlemiyor! Her Şey 4.75 TL, 8.50 TL, 10.90 TL, 19 TL 'ye Satılıyor!
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A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Buz Dolapları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte A101 10 Haziran Aktüeli.
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Sucuk, Ayçiçek Yağı, Şeker Yok Fiyatına Satılıyor! Her şey 4.99TL, 10,90 Tl, 38.95 TL, 48,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Sucuk, Ayçiçek Yağı, Şeker Yok Fiyatına Satılıyor! Her şey 4.99TL, 10,90 Tl, 38.95 TL, 48,75 TL'ye İndirim Geldi!
Migros Sanal Market Kargo Kaç TL Üzeri Ücretsiz? Migros Sanal Market Gönderme Ücreti Ne Kadar? Migros Sanal Market’ten Sipariş Vermek İçin Minimum Sipariş Tutarı Ne Kadar? mask
Migros Sanal Market Kargo Kaç TL Üzeri Ücretsiz? Migros Sanal Market Gönderme Ücreti Ne Kadar? Migros Sanal Market’ten Sipariş Vermek İçin Minimum Sipariş Tutarı Ne Kadar?
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