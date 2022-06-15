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15 Haz 2022 - 13:52

BİM’den Büyük Salı İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 21 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli.

BİM 21 Haziran Salı günü dolup taşacak. İndirimli ürünleri görenler BİM marketlerin yolunu tutuyor. İhtiyacınız olan ne varsa BİM marketlerde. Hem hesaplı hem de kaliteli ürün satın almak isteyenler sepetlerini BİM marketlerde dolduracak!