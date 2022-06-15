BİM’den Büyük Salı İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 21 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli.
BİM 21 Haziran Salı günü dolup taşacak. İndirimli ürünleri görenler BİM marketlerin yolunu tutuyor. İhtiyacınız olan ne varsa BİM marketlerde. Hem hesaplı hem de kaliteli ürün satın almak isteyenler sepetlerini BİM marketlerde dolduracak!
Dost 500 g Topak Tuzsuz Yereyağı 54 TL 50 Kuruş
Dost 5 kg Yarım Yağlı Yoğurt 49 TL 50 Kuruş
Dost 1 L Light Süt 9 TL 50 Kuruş
Dost 1.5 L Ayran 14 TL 50 Kuruş
Dost 1 L Kefir 14 TL 50 Kuruş
Dost 500 g Süzme Peynir 29 TL 50 Kuruş
Dost Meyveli Yoğurt Çeşitleri 6 TL 50 Kuruş
Aknaz 1000 g Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 89 Türk Lirası
Aknaz 250 g Tulum Peyniri 26 TL 50 Kuruş
Nestle Gold Kakaolu Mısır Gevreği 16 TL 50 Kuruş
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15 Haz 2022 - 13:52 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.