Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin Kafaları Yedirdi! “Senin Gibi Anne Olmaz Olsun!” Türkan, Somer, Sadık… “Herkesi Rezil Ettin!”

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven isimlerinin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, ilk sezonunu dün akşam ekranlara gelen 16. bölümü ile tamamladı. Dizinin sezon finaline, Rüçhan Hanım’dan duydukları karşısında şok geçiren ve perişan halde kalan Nesrin Kalender (İclal Aydın) damgasını vuran isim oldu. Sezon finalinde evin satılığa çıkarılmasıyla adeta yıkım yaşayan Sadık, kendisini o vaziyette gören Somer ve Türkan’a, Fatih’e destek olan kişinin Rüçhan olduğunu ve onların mutluluğunu istemediğini söyledi.

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