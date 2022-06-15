- 15 Haz 2022 - 14:35 G: 15 Haz 2022 - 14:38

Survivor Atakan Geri Geliyor; Hikmet Gidiyor! Acun Medya 16 Yıl Sonra Bir İlki Gerçekleştirecek! Kimse İnanmak İstememişti… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da milyonların ağzını açık bırakacak bir gelişme yaşanmış ve Atakan hayallerine veda eden isim olmuştu. Şimdi ise Atakan’ın yeniden geldiği ve Hikmet’in yarışmadan gönderildiği iddiaları ortalığı salladı! Acun Medya’nın tam 16 yıl sonra böyle bir olaya imzasını atması ağızların açık kalmasına neden oldu! Kimse buna inanmak istememişti ama…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Son dokunulmazlığın oynandığı Survivor’da potaya giren isimlerse Hikmet Tuğsuz ve Ogeday Girişken olmuştu. Hikmet, Atakan, Ogeday ve Nisa arasından hayallerine veda eden isim Atakan olunca ağızlar yarım metre açık kalmıştı. Kimsenin beklemediği bu ayrılık sonrasında Hikmet’in yarışmaya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Haz 2022 - 14:35 Ankara- Yaşam

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