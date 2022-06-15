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15 Haz 2022 - 14:35

Survivor Atakan Geri Geliyor; Hikmet Gidiyor! Acun Medya 16 Yıl Sonra Bir İlki Gerçekleştirecek! Kimse İnanmak İstememişti… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da milyonların ağzını açık bırakacak bir gelişme yaşanmış ve Atakan hayallerine veda eden isim olmuştu. Şimdi ise Atakan’ın yeniden geldiği ve Hikmet’in yarışmadan gönderildiği iddiaları ortalığı salladı! Acun Medya’nın tam 16 yıl sonra böyle bir olaya imzasını atması ağızların açık kalmasına neden oldu! Kimse buna inanmak istememişti ama…