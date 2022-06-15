- 15 Haz 2022 - 14:01 G: 15 Haz 2022 - 14:44

A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür!

Halk tarafından sevilen market zinciri olan A101 yine seferberliği başlattı. Elektronikten gıdaya her alan ve üründe dev indirimler sunan A101 bu hafta da çok satacak. Her hafta aktüel kataloğu ile müşterilerini mutlu etmeyi unutmayan A101 bu hafta da müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İşte A101 24 Haziran Perşembe aktüeli.

Onvo 50'' Ultra HD Android Smart LED TV 4.899 Türk Lirası
HI-LEVEL 55'' Ultra HD WEBOS Smart LED TV 5.799 Türk Lirası
Singer Dikiş Makinesi 1.139 Türk Lirası
Arzum Cleenart Erdo Toz Torbalı Süpürge 799 Türk Lirası
Arzum Eco Çay Makinesi 299 Türk Lirası
Homend El Blender Seti 349 Türk Lirası
Çantalı Piknik Örtüsü 29 TL 95 Kuruş
Kadife Seccade 29 TL 95 Kuruş

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15 Haz 2022 - 14:01 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
BİM’den Büyük Salı İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 21 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli. mask
BİM’den Büyük Salı İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 21 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli.
A101 Bombayı Patlattı! Televizyonlardan Cep Telefonlarına Tabletlerden Buz Dolaplarından Büyük Fırsat! İndirimi Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte 16 Haziran 2022 A101 Aktüeli. mask
A101 Bombayı Patlattı! Televizyonlardan Cep Telefonlarına Tabletlerden Buz Dolaplarından Büyük Fırsat! İndirimi Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte 16 Haziran 2022 A101 Aktüeli.
Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Şok Eden Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira… mask
Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Şok Eden Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira…
BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın! mask
BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın!
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri. mask
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri.
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen... mask
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen...
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda… mask
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda…
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti! Un, Ayçiçek Yağı, Şeker, Çay, Soğan, Karpuz ve Tavuk Fiyatlarını Düşürdü! Dolar, Euro, Zam Dinlemiyor! Her Şey 4.75 TL, 8.50 TL, 10.90 TL, 19 TL 'ye Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti! Un, Ayçiçek Yağı, Şeker, Çay, Soğan, Karpuz ve Tavuk Fiyatlarını Düşürdü! Dolar, Euro, Zam Dinlemiyor! Her Şey 4.75 TL, 8.50 TL, 10.90 TL, 19 TL 'ye Satılıyor!
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Buz Dolapları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte A101 10 Haziran Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Buz Dolapları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte A101 10 Haziran Aktüeli.
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Sucuk, Ayçiçek Yağı, Şeker Yok Fiyatına Satılıyor! Her şey 4.99TL, 10,90 Tl, 38.95 TL, 48,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Sucuk, Ayçiçek Yağı, Şeker Yok Fiyatına Satılıyor! Her şey 4.99TL, 10,90 Tl, 38.95 TL, 48,75 TL'ye İndirim Geldi!
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