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15 Haz 2022 - 14:01

A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür!

Halk tarafından sevilen market zinciri olan A101 yine seferberliği başlattı. Elektronikten gıdaya her alan ve üründe dev indirimler sunan A101 bu hafta da çok satacak. Her hafta aktüel kataloğu ile müşterilerini mutlu etmeyi unutmayan A101 bu hafta da müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İşte A101 24 Haziran Perşembe aktüeli.