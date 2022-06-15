A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür!
Halk tarafından sevilen market zinciri olan A101 yine seferberliği başlattı. Elektronikten gıdaya her alan ve üründe dev indirimler sunan A101 bu hafta da çok satacak. Her hafta aktüel kataloğu ile müşterilerini mutlu etmeyi unutmayan A101 bu hafta da müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İşte A101 24 Haziran Perşembe aktüeli.
Onvo 50'' Ultra HD Android Smart LED TV 4.899 Türk Lirası
HI-LEVEL 55'' Ultra HD WEBOS Smart LED TV 5.799 Türk Lirası
Singer Dikiş Makinesi 1.139 Türk Lirası
Arzum Cleenart Erdo Toz Torbalı Süpürge 799 Türk Lirası
Arzum Eco Çay Makinesi 299 Türk Lirası
Homend El Blender Seti 349 Türk Lirası
Çantalı Piknik Örtüsü 29 TL 95 Kuruş
Kadife Seccade 29 TL 95 Kuruş
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15 Haz 2022 - 14:01 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.