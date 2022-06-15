Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Haz 2022 - 14:56

Behzat Ç. Sonunda Müjdeyi Verdi! Erdal Beşikçioğlu Sosyal Medyayı Salladı; Tüm Kadro Hazırlanıyor! Harun Olacak Mı?

2010 yılında yayın hayatına başlayan, daha sonra ara vermek durumunda kalan ve 2019 yılında kısa bir süreliğine bir kez daha izleyici karşısına çıkan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi, adeta sevenlerinin içinde kaldı. Ancak güzel haber uzun bir süre gelmedi. Beklentiler azalmaya başlamışken, dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’ndan bomba gibi bir haber geldi ve dizinin aynı ekiple ve birkaç küçük değişiklikle yeniden ekranlara geleceği öğrenildi. İşte detaylar...