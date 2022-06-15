Behzat Ç. Sonunda Müjdeyi Verdi! Erdal Beşikçioğlu Sosyal Medyayı Salladı; Tüm Kadro Hazırlanıyor! Harun Olacak Mı?
2010 yılında yayın hayatına başlayan, daha sonra ara vermek durumunda kalan ve 2019 yılında kısa bir süreliğine bir kez daha izleyici karşısına çıkan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi, adeta sevenlerinin içinde kaldı. Ancak güzel haber uzun bir süre gelmedi. Beklentiler azalmaya başlamışken, dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’ndan bomba gibi bir haber geldi ve dizinin aynı ekiple ve birkaç küçük değişiklikle yeniden ekranlara geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi, Emrah Serbes’in “Her Temas İz Bırakır” romanından esinlenerek 2010 yılında izleyici karşısına çıkmaya başladı. Polisiye, macera, dram, komedi, aksiyon, gerilim türlerinde izleyicisi ile buluşmuş olan Behzat Ç. dizisi beklenmedik bir final yapmak durumunda kalarak ekranlara veda etmişti. Daha sonra filmlerle ve ekleme sezonlarla yoluna devam eden dizi için izleyiciler yine de beklentilerini koruyordu. Sonunda beklenen oldu ve dizinin yetenekli başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu müjdeyi verdi.
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15 Haz 2022 - 14:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.