15 Haz 2022 - 15:13 Güncelleme: 15 Haz 2022 - 15:16
Aydemir Akbaş Durmak Nedir Bilmiyor! Karısı Vefat Edince Yapacaklarını Açıkladı; Boşanma Davası Açılabilir! “20 Yaşındaki Genç Kızla…”
Aydemir Akbaş’tan geçmişte yaptığı “Nebahat Çehre” açıklamasının üzerine eşini kızdıracak bir açıklama daha geldi! Ünlü isim eşi hakkında ne dedi? İşte ayrıntılar...
İki kez boşanıp, üç kez evlendiği Beyhan Benek ile evliliğine devam eden ünlü oyuncu Aydemir Akbaş’tan geçmişte yaptığı “Nebahat Çehre” açıklamasının üzerine eşini kızdıracak bir açıklama daha geldi! Peki, Aydemir Akbaş, eşi Beyhan Benek ile ilgili ne dedi? Aydemir Akbaş, evliliği ile ilgili ne itiraf etti? İşte, detaylar…
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15 Haz 2022 - 15:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.