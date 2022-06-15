- 15 Haz 2022 - 15:13 G: 15 Haz 2022 - 15:16

Aydemir Akbaş Durmak Nedir Bilmiyor! Karısı Vefat Edince Yapacaklarını Açıkladı; Boşanma Davası Açılabilir! “20 Yaşındaki Genç Kızla…”

Aydemir Akbaş’tan geçmişte yaptığı “Nebahat Çehre” açıklamasının üzerine eşini kızdıracak bir açıklama daha geldi! Ünlü isim eşi hakkında ne dedi? İşte ayrıntılar...

İki kez boşanıp, üç kez evlendiği Beyhan Benek ile evliliğine devam eden ünlü oyuncu Aydemir Akbaş’tan geçmişte yaptığı “Nebahat Çehre” açıklamasının üzerine eşini kızdıracak bir açıklama daha geldi! Peki, Aydemir Akbaş, eşi Beyhan Benek ile ilgili ne dedi? Aydemir Akbaş, evliliği ile ilgili ne itiraf etti? İşte, detaylar…

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15 Haz 2022 - 15:13 - Magazin

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