Esra Ezmeci Televizyonları Kırdırdı; Mideleri Bulandırdı! Öyle Bir İğrençlik Yaşandı Ki… “RTÜK Acilen Devreye Girmeli!”

Son zamanlarda kendi Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile soru cevap etkinliği gerçekleştiren ünlü psikolog Esra Ezmeci, bu hafta gerçekleştirdiği soru cevap etkinliği esnasında kendisine gelen bir itirafı paylaşınca ortalık epey bir karıştı. Kendisine gelen itirafı isimsizce paylaşan Esra Ezmeci’ye gelen ağır eleştiriler ise, ünlü psikoloğun takipçilerinin ağızlarını adeta açık bıraktı! Peki, Esra Ezmeci ne paylaştı? Esra Ezmeci’ye ne gibi itiraflar geldi? Esra Ezmeci, o itirafa ne dedi? İşte, detaylar…

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