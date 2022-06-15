Esra Ezmeci Televizyonları Kırdırdı; Mideleri Bulandırdı! Öyle Bir İğrençlik Yaşandı Ki… “RTÜK Acilen Devreye Girmeli!”
Kendisine gelen itirafı isimsizce paylaşan Esra Ezmeci’ye gelen ağır eleştiriler ise, ünlü psikoloğun takipçilerinin ağızlarını adeta açık bıraktı! Peki, neler yaşandı? Ünlü psikolog neler dedi? İşte merak edilenler...
Son zamanlarda kendi Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile soru cevap etkinliği gerçekleştiren ünlü psikolog Esra Ezmeci, bu hafta gerçekleştirdiği soru cevap etkinliği esnasında kendisine gelen bir itirafı paylaşınca ortalık epey bir karıştı. Kendisine gelen itirafı isimsizce paylaşan Esra Ezmeci’ye gelen ağır eleştiriler ise, ünlü psikoloğun takipçilerinin ağızlarını adeta açık bıraktı! Peki, Esra Ezmeci ne paylaştı? Esra Ezmeci’ye ne gibi itiraflar geldi? Esra Ezmeci, o itirafa ne dedi? İşte, detaylar…
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15 Haz 2022 - 15:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.