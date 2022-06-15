Gönül Dağı Dizisinin Yeni Dilek’i Belli Oldu! Buse Varol, Sıla Türkoğlu Derken; İmzalar Onunla Atıldı! Taner Gördüğü Anda Eriyecek Bitecek…

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin vedası ise yürekleri sızlatmıştı. Akıllarda ise “Dilek karakteri yerine hangi isim gelecek?” sorusu oluşmuştu. Peki, Gönül Dağı dizisine giriş yapan isim kim oldu?

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