- 15 Haz 2022 - 15:23 G: 15 Haz 2022 - 15:30

Gönül Dağı Dizisinin Yeni Dilek’i Belli Oldu! Buse Varol, Sıla Türkoğlu Derken; İmzalar Onunla Atıldı! Taner Gördüğü Anda Eriyecek Bitecek…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan diziden ayrılmıştı. Dizinin yeni Dilek’i ise ortaya çıktı. Buse Varol ve Sıla Türkoğlu’nun diziye giriş yapacağı konuşulmuştu ama imzalar o isimle atıldı! Taner’in karşısına görünce eriyip biteceğine dair yorumlarda sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin vedası ise yürekleri sızlatmıştı. Akıllarda ise “Dilek karakteri yerine hangi isim gelecek?” sorusu oluşmuştu. Peki, Gönül Dağı dizisine giriş yapan isim kim oldu?

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15 Haz 2022 - 15:23 Ankara- Yaşam

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