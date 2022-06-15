- 15 Haz 2022 - 15:36 G: 15 Haz 2022 - 15:43

Yavuz Bingöl’den Kahreden Haber Geldi! Yürekleri Sızlattı; Hüngür Hüngür Ağlattı… Ölüm Haberini Kaldıramadı!

57 yaşındaki ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, aldığı ölüm haberiyle hayatının en acı gününü yaşadı. Edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ile halk ozanı Şahsenem Bacı olarak da bilinen Şahsenem Akkaş’ın çocuğu olarak 7 Ekim 1964’te dünyaya gelen Yavuz Bingöl, aldığı ölüm haberi ile adeta yıkıldı. Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’ün sevenleri, bu acı haber sonrası Bingöl’e taziye mesajları gönderdi. İşte detaylar…

1988 yılından bu yana Türkiye’de etkin kariyerini sürdüren ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, seslendirdiği birçok şarkının yanı sıra piyasaya sürdüğü birçok albümle de müzik dünyasında geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Ünlü türkücü ve oyuncu, öte yandan 1998 yılından itibaren çeşitli dizi ve filmlerde yer almaya başladı. Oyunculuk kariyerine de birçok proje sığdıran Yavuz Bingöl, son olarak 2021 yılında “Akif” filminde Mehmet Akif Ersoy’u canlandırmıştı. Ünlü türkücü ve oyuncu Bingöl, bu kez de aldığı ölüm haberi ile yıkıldı. Yavuz Bingöl’ü, acı gününde sevenleri sosyal medyadan gönderdikleri taziye mesajları ile yalnız bırakmadı.

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15 Haz 2022 - 15:36 - Gündem

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