Yavuz Bingöl’den Kahreden Haber Geldi! Yürekleri Sızlattı; Hüngür Hüngür Ağlattı… Ölüm Haberini Kaldıramadı!
57 yaşındaki ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, aldığı ölüm haberiyle hayatının en acı gününü yaşadı. Edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ile halk ozanı Şahsenem Bacı olarak da bilinen Şahsenem Akkaş’ın çocuğu olarak 7 Ekim 1964’te dünyaya gelen Yavuz Bingöl, aldığı ölüm haberi ile adeta yıkıldı. Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’ün sevenleri, bu acı haber sonrası Bingöl’e taziye mesajları gönderdi. İşte detaylar…
1988 yılından bu yana Türkiye’de etkin kariyerini sürdüren ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, seslendirdiği birçok şarkının yanı sıra piyasaya sürdüğü birçok albümle de müzik dünyasında geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Ünlü türkücü ve oyuncu, öte yandan 1998 yılından itibaren çeşitli dizi ve filmlerde yer almaya başladı. Oyunculuk kariyerine de birçok proje sığdıran Yavuz Bingöl, son olarak 2021 yılında “Akif” filminde Mehmet Akif Ersoy’u canlandırmıştı. Ünlü türkücü ve oyuncu Bingöl, bu kez de aldığı ölüm haberi ile yıkıldı. Yavuz Bingöl’ü, acı gününde sevenleri sosyal medyadan gönderdikleri taziye mesajları ile yalnız bırakmadı.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
15 Haz 2022 - 15:36 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.