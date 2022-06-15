Yavuz Bingöl’den Kahreden Haber Geldi! Yürekleri Sızlattı; Hüngür Hüngür Ağlattı… Ölüm Haberini Kaldıramadı!

1988 yılından bu yana Türkiye’de etkin kariyerini sürdüren ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, seslendirdiği birçok şarkının yanı sıra piyasaya sürdüğü birçok albümle de müzik dünyasında geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Ünlü türkücü ve oyuncu, öte yandan 1998 yılından itibaren çeşitli dizi ve filmlerde yer almaya başladı. Oyunculuk kariyerine de birçok proje sığdıran Yavuz Bingöl, son olarak 2021 yılında “Akif” filminde Mehmet Akif Ersoy’u canlandırmıştı. Ünlü türkücü ve oyuncu Bingöl, bu kez de aldığı ölüm haberi ile yıkıldı. Yavuz Bingöl’ü, acı gününde sevenleri sosyal medyadan gönderdikleri taziye mesajları ile yalnız bırakmadı.

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