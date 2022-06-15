- 15 Haz 2022 - 15:40 G: 15 Haz 2022 - 15:43

Seda Sayan Ve Çağlar Ökten Dostu – Düşmanı Çatlattı! Tüm İddialara Öyle Bir Yanıt Verdiler Ki… “Çağlar Eşin 18 Yaşında Değil!”

Bir süredir ayrılacakları konuşan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden paylaşım Seda Sayan’dan gelirken; ünlü şarkıcının o paylaşımına gelen yorumlarda bir hayli ilgi çekiciydi! Peki, son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar...

Ünlüler dünyasının taze çifti olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilmeye devam ederken; ünlü çiftin yaptığı paylaşım tüm dedikodulara adeta yanıt verdi. Bir süredir ayrılacakları konuşan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden paylaşım Seda Sayan’dan gelirken; ünlü şarkıcının o paylaşımına gelen yorumlarda bir hayli ilgi çekiciydi! Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile ilgili ne paylaştı? Seda Sayan’ın o paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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15 Haz 2022 - 15:40 - Magazin

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Seda Sayan Ve Çağlar Ökten Dostu – Düşmanı Çatlattı! Tüm İddialara Öyle Bir Yanıt Verdiler Ki… “Çağlar Eşin 18 Yaşında Değil!” mask
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