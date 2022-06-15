Seda Sayan Ve Çağlar Ökten Dostu – Düşmanı Çatlattı! Tüm İddialara Öyle Bir Yanıt Verdiler Ki… “Çağlar Eşin 18 Yaşında Değil!”
Bir süredir ayrılacakları konuşan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden paylaşım Seda Sayan’dan gelirken; ünlü şarkıcının o paylaşımına gelen yorumlarda bir hayli ilgi çekiciydi! Peki, son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar...
Ünlüler dünyasının taze çifti olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilmeye devam ederken; ünlü çiftin yaptığı paylaşım tüm dedikodulara adeta yanıt verdi. Bir süredir ayrılacakları konuşan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden paylaşım Seda Sayan’dan gelirken; ünlü şarkıcının o paylaşımına gelen yorumlarda bir hayli ilgi çekiciydi! Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile ilgili ne paylaştı? Seda Sayan’ın o paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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15 Haz 2022 - 15:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.