Seda Sayan Ve Çağlar Ökten Dostu – Düşmanı Çatlattı! Tüm İddialara Öyle Bir Yanıt Verdiler Ki… “Çağlar Eşin 18 Yaşında Değil!”

Ünlüler dünyasının taze çifti olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilmeye devam ederken; ünlü çiftin yaptığı paylaşım tüm dedikodulara adeta yanıt verdi. Bir süredir ayrılacakları konuşan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden paylaşım Seda Sayan’dan gelirken; ünlü şarkıcının o paylaşımına gelen yorumlarda bir hayli ilgi çekiciydi! Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile ilgili ne paylaştı? Seda Sayan’ın o paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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