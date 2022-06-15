Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra Masasını Alev Alev Yaktı! Resti Çekti, “Çalışanım” Demedi! Ortalık İnliyor, Kovulması An Meselesi…
Survivor Ekstra programında ortalık karıştı. Yorumcu Furkan Dede’nin Ogeday Girişkin’in sakatlığına inanmaması, Acun Ilıcalı’yı resmen çıldırttı. Peki, neler yaşandı? Acun Ilıcalı ne dedi? İşte merak edilenler...
Survivor All Star 2022 yarışması tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmada yaşananlarının yorumlandığı Survivor Ekstra programında ortalık karıştı. Yorumcu Furkan Dede’nin Ogeday Girişkin’in sakatlığına inanmaması, Acun Ilıcalı’yı resmen çileden çıkardı! Peki, Survivor Ekstra programında neler oluyor? Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede, Ogeday Girişken ile ilgili ne dedi? Acun Ilıcalı, Furkan Dede’ye ne yanıt verdi? İşte, detaylar…
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15 Haz 2022 - 16:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.