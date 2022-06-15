Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra Masasını Alev Alev Yaktı! Resti Çekti, “Çalışanım” Demedi! Ortalık İnliyor, Kovulması An Meselesi…

Survivor All Star 2022 yarışması tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmada yaşananlarının yorumlandığı Survivor Ekstra programında ortalık karıştı. Yorumcu Furkan Dede’nin Ogeday Girişkin’in sakatlığına inanmaması, Acun Ilıcalı’yı resmen çileden çıkardı! Peki, Survivor Ekstra programında neler oluyor? Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede, Ogeday Girişken ile ilgili ne dedi? Acun Ilıcalı, Furkan Dede’ye ne yanıt verdi? İşte, detaylar…



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