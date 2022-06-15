Yasak Elma Dizisinde “Ender” Krizi! Rol Arkadaşı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Yapımcı Öyle Bir Şey Demiş Ki… “Yok Artık!”

Her sezonunda ve her bölümünde entrika dolu hikayeleri ile milyonları ekran başına kilitleyerek reytingleri sallamayı başaran dizide “Ender” krizi yaşandığı ortaya çıktı. Şevval Sam’ın rol arkadaşında iddialara ilişkin bomba gibi itiraflar geldi. Medyapım imzasıyla 2018 yılından bu yana FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz Pazartesi günü ekranlara gelen 146. bölümüyle birlikte 5. sezonunu da tamamladı. Sezon finali yapan dizide ilk bölümden bu yana başrollerde yer alan ünlü ve güzel oyuncu Şevval Sam ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Yasak Elma dizisinde “Ender” karakteri ile yer alan Şevval Sam, yeni sezonda Yasak Elma dizisinde rol almayacak.

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