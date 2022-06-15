- 15 Haz 2022 - 16:29 G: 15 Haz 2022 - 16:35

Kuruluş Osman’dan Yürek Yakan Veda! Osman Bey Ayrılsa Bu Kadar Acıtırdı; Burak Özçivit Gözyaşlarına Boğuldu! “Yok Artık!”

Kuruluş Osman dizisi, sezon finali için düğmeye bastı. Sezon finalinde ise yürek burkan ayrılık gerçekleşecek. Peki, diziden kim ayrılıyor? Milyonlar şoka girdi. İşte detaylar...

Ekranların reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, sezon finali için düğmeye bastı. Bu akşam ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman dizisinin sezon finaline damga vuran ise, başrol oyuncularından birinin ayrılacak olması oldu! Peki, Kuruluş Osman dizisinden ayrılan başrol oyuncusu kim? Kuruluş Osman dizisi Aygül Hatun’a ne oldu, öldü mü? Kuruluş Osman dizisinden Buse Arslan ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, detaylar…

Haberin Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

15 Haz 2022 - 16:29 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle!
Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gizli Saklı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Gizli Saklı Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gizli Saklı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Gizli Saklı Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Nefesleri Kesti! Yatak Pozlarıyla Cesaretini Kanıtladı! “Yapımcı Dekolteli Paylaşım Yapmasını İstemiyordu!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Nefesleri Kesti! Yatak Pozlarıyla Cesaretini Kanıtladı! “Yapımcı Dekolteli Paylaşım Yapmasını İstemiyordu!”
Behzat Ç. Sonunda Müjdeyi Verdi! Erdal Beşikçioğlu Sosyal Medyayı Salladı; Tüm Kadro Hazırlanıyor! Harun Olacak Mı? mask
Behzat Ç. Sonunda Müjdeyi Verdi! Erdal Beşikçioğlu Sosyal Medyayı Salladı; Tüm Kadro Hazırlanıyor! Harun Olacak Mı?
Gönül Dağı Dizisinin Yeni Dilek’i Belli Oldu! Buse Varol, Sıla Türkoğlu Derken; İmzalar Onunla Atıldı! Taner Gördüğü Anda Eriyecek Bitecek… mask
Gönül Dağı Dizisinin Yeni Dilek’i Belli Oldu! Buse Varol, Sıla Türkoğlu Derken; İmzalar Onunla Atıldı! Taner Gördüğü Anda Eriyecek Bitecek…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin Kafaları Yedirdi! “Senin Gibi Anne Olmaz Olsun!” Türkan, Somer, Sadık… “Herkesi Rezil Ettin!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin Kafaları Yedirdi! “Senin Gibi Anne Olmaz Olsun!” Türkan, Somer, Sadık… “Herkesi Rezil Ettin!”
Gizli Saklı Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? Gizli Saklı Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir? mask
Gizli Saklı Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? Gizli Saklı Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir?
Didem Arslan Yılmaz’da Mide Bulandıran Anlar! Seyirciler Mosmor Oldu; Hiç Utanmadan Tek Tek Anlattı! “Yazıklar Olsun!” mask
Didem Arslan Yılmaz’da Mide Bulandıran Anlar! Seyirciler Mosmor Oldu; Hiç Utanmadan Tek Tek Anlattı! “Yazıklar Olsun!”
Üç Kız Kardeş’in Rüçhan Hanım’ı Ölümüyle Şok Etti! Perişan Olacak; Nefret Edeni Bile Hıçkırıklara Boğulacak! Nesrin’e Yaptığının Bedelini… mask
Üç Kız Kardeş’in Rüçhan Hanım’ı Ölümüyle Şok Etti! Perişan Olacak; Nefret Edeni Bile Hıçkırıklara Boğulacak! Nesrin’e Yaptığının Bedelini…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra Masasını Alev Alev Yaktı! Resti Çekti, “Çalışanım” Demedi! Ortalık İnliyor, Kovulması An Meselesi… mask
Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra Masasını Alev Alev Yaktı! Resti Çekti, “Çalışanım” Demedi! Ortalık İnliyor, Kovulması An Meselesi…
Yasak Elma Dizisinde “Ender” Krizi! Rol Arkadaşı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Yapımcı Öyle Bir Şey Demiş Ki… “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde “Ender” Krizi! Rol Arkadaşı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Yapımcı Öyle Bir Şey Demiş Ki… “Yok Artık!”
Kerem Bürsin, Hande Erçel’in Üzerini Çizdi! Aşk Acısına Dayanamayıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Evlenecekleri Konuşuluyordu… mask
Kerem Bürsin, Hande Erçel’in Üzerini Çizdi! Aşk Acısına Dayanamayıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Evlenecekleri Konuşuluyordu…
Müge Anlı’da Skandallar Bitmek Nedir Bilmiyor! Rahmi Özkan Duydukları Karşısında Çıldırdı! “Eşi Çocuk Yapamıyor Diye Beni...” mask
Müge Anlı’da Skandallar Bitmek Nedir Bilmiyor! Rahmi Özkan Duydukları Karşısında Çıldırdı! “Eşi Çocuk Yapamıyor Diye Beni...”
Esra Erol’da Programı Bu Olaydan Sonra Kapanabilir! Evli Kadın Rezillik Ötesinde Bir Şey Yapınca… Canlı Yayın Denilmedi! mask
Esra Erol’da Programı Bu Olaydan Sonra Kapanabilir! Evli Kadın Rezillik Ötesinde Bir Şey Yapınca… Canlı Yayın Denilmedi!
En Ucuz Fiat Otomobiller Ne Kadar? En Ucuz ve En Çok Tercih Edilen Fiat Modelleri Ne Kadar? İşte Fiat 2022 Haziran Fiyatları. mask
En Ucuz Fiat Otomobiller Ne Kadar? En Ucuz ve En Çok Tercih Edilen Fiat Modelleri Ne Kadar? İşte Fiat 2022 Haziran Fiyatları.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL