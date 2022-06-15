Kuruluş Osman’dan Yürek Yakan Veda! Osman Bey Ayrılsa Bu Kadar Acıtırdı; Burak Özçivit Gözyaşlarına Boğuldu! “Yok Artık!”
Kuruluş Osman dizisi, sezon finali için düğmeye bastı. Sezon finalinde ise yürek burkan ayrılık gerçekleşecek. Peki, diziden kim ayrılıyor? Milyonlar şoka girdi. İşte detaylar...
Ekranların reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, sezon finali için düğmeye bastı. Bu akşam ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman dizisinin sezon finaline damga vuran ise, başrol oyuncularından birinin ayrılacak olması oldu! Peki, Kuruluş Osman dizisinden ayrılan başrol oyuncusu kim? Kuruluş Osman dizisi Aygül Hatun’a ne oldu, öldü mü? Kuruluş Osman dizisinden Buse Arslan ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, detaylar…
Haberin Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
15 Haz 2022 - 16:29 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.