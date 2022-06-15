Kuruluş Osman’dan Yürek Yakan Veda! Osman Bey Ayrılsa Bu Kadar Acıtırdı; Burak Özçivit Gözyaşlarına Boğuldu! “Yok Artık!”

Ekranların reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, sezon finali için düğmeye bastı. Bu akşam ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman dizisinin sezon finaline damga vuran ise, başrol oyuncularından birinin ayrılacak olması oldu! Peki, Kuruluş Osman dizisinden ayrılan başrol oyuncusu kim? Kuruluş Osman dizisi Aygül Hatun’a ne oldu, öldü mü? Kuruluş Osman dizisinden Buse Arslan ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, detaylar…

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