- 15 Haz 2022 - 16:26 G: 15 Haz 2022 - 16:45

Alişan’ın Eşi Buse Varol İkinci Çocuktan Sonra Açıldı Saçıldı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Alişan Kıskançlıktan Deliye Dönebilir! “Yok Artık!”

Magazin dünyasının renkli isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, dekolteli pozlarıyla akılları başlardan aldı. İkinci çocuktan sonra bambaşka birisine dönüşen Buse Varol, resmen açıldı saçıldı! Giydiği kıyafetle gündemi sallayan Buse Varol’un bu paylaşımlarını gören Alişan’ın kıskançlıktan deliye döneceğine dair yorumlar yapıldı! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o paylaşım…

Geçtiğimiz aylarda Buse Varol ve Alişan, kızlarının doğum gününü yaşadıkları tartışmadan sonra ayrı ayrı kutlamışlardı. İddialara göre Alişan, kızı Eliz’in doğum günü pastasında Selçuk Tektaş’ın fotoğrafını istemiş; Buse Varol ise “Sadece bir kez kutlayacağız bu yaşını. Buna izin veremem” demişti. Bunun üzerine Alişan, ailesiyle kızının doğum gününü kutlamıştı. Bu durumda sosyal medyada boşanma iddialarının çıkmasına neden olmuştu. İkili en sonunda el ele görüntülenmiş ve aralarında bir sorun olmadığını dile getirmişti. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

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15 Haz 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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