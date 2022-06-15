Alişan’ın Eşi Buse Varol İkinci Çocuktan Sonra Açıldı Saçıldı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Alişan Kıskançlıktan Deliye Dönebilir! “Yok Artık!”

Geçtiğimiz aylarda Buse Varol ve Alişan, kızlarının doğum gününü yaşadıkları tartışmadan sonra ayrı ayrı kutlamışlardı. İddialara göre Alişan, kızı Eliz’in doğum günü pastasında Selçuk Tektaş’ın fotoğrafını istemiş; Buse Varol ise “Sadece bir kez kutlayacağız bu yaşını. Buna izin veremem” demişti. Bunun üzerine Alişan, ailesiyle kızının doğum gününü kutlamıştı. Bu durumda sosyal medyada boşanma iddialarının çıkmasına neden olmuştu. İkili en sonunda el ele görüntülenmiş ve aralarında bir sorun olmadığını dile getirmişti. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

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