- 15 Haz 2022 - 16:48 G: 15 Haz 2022 - 16:54

Arka Sokaklar Dizisi İçin Her Şey Bitti! Öyle Bir Ayrılmaya Karar Verdi Ki, Seyirci Bir Daha İzlemeyecek! Vedası Yürekleri Burktu…

Arka Sokaklar dizisinde yaprak dökümü sürüyor. Diziden ayrılık iddiası geldi. Peki, Arka Sokaklar dizisinden kim ayrıldı? Yeni oyuncular eklenecek mi? İşte detaylar...

İlgi ile takip edilen yapımlardan biri olan Arka Sokaklar dizisi, sezon finali ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Sezon finalinde yaşanacaklar ile ilgili seyircisini bir hayli meraklandıran Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan fragmanının ardından dizinin Cemal’i Yiğitcan Ergin’in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. O iddialara yanıt Yiğitcan Ergin’den geldi! Peki, Arka Sokaklar dizisi sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar dizisi Cemal neden yok? Arka Sokaklar dizisinden Yiğitcan Ergin ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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15 Haz 2022 - 16:48 - Dizi Haberleri

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