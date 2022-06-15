Arka Sokaklar Dizisi İçin Her Şey Bitti! Öyle Bir Ayrılmaya Karar Verdi Ki, Seyirci Bir Daha İzlemeyecek! Vedası Yürekleri Burktu…
Arka Sokaklar dizisinde yaprak dökümü sürüyor. Diziden ayrılık iddiası geldi. Peki, Arka Sokaklar dizisinden kim ayrıldı? Yeni oyuncular eklenecek mi? İşte detaylar...
İlgi ile takip edilen yapımlardan biri olan Arka Sokaklar dizisi, sezon finali ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Sezon finalinde yaşanacaklar ile ilgili seyircisini bir hayli meraklandıran Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan fragmanının ardından dizinin Cemal’i Yiğitcan Ergin’in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. O iddialara yanıt Yiğitcan Ergin’den geldi! Peki, Arka Sokaklar dizisi sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar dizisi Cemal neden yok? Arka Sokaklar dizisinden Yiğitcan Ergin ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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15 Haz 2022 - 16:48 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.