Hadise’nin “Öz Kardeşi” Gibiydi… Son Halini Gören Şok İçerisinde Kaldı; Acun Bile Artık Tanıyamaz! “Sana Ne Oldu!”

O Ses Türkiye programında, Hadise’nin de jüri üyelerinden biri olduğu dönemde yarışmacı olarak adını duyuran ve sosyal medyada “Hadise’nin öz kardeşi gibi” yorumlarıyla anılan ünlü bir yarışmacı, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. 2014 yılından bu yana TV 8 ekranlarında Acun Medya yapımcılığında ve Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunda izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye programı, her sezonunda ve her bölümünde milyonlar tarafından büyük bir heyecan ve merakla takip ediliyor. Sevilen şarkı yarışması programında yer alan isimler yeteneklerini ortaya koyuyor ve jüri üyelerinin yarışmacılardan etkilenerek dönmesi durumunda, yarışmacı düellolar ile yarışmaya devam edebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu şekilde Hadise’nin takımında yer bulan genç bir isim, şimdilerde geçirdiği değişim ile adından söz ettiriyor.

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