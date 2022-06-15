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15 Haz 2022 - 16:56

Survivor Ekstra’dan “Kovulan” Semih Öztürk Şampiyonu Açıkladı! Avatar Atakan’ın Vedasından Sonra… Acun Ilıcalı Mosmor Olacak!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’dan hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra masasının yorumcusu olan Semih Öztürk, şok içerisinde bıraktı. Kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk, All Star şampiyonunu açıklayınca ağızlar açık kaldı. Avatar Atakan’ın elenmesinin ardından öyle bir açıklamada bulundu ki, Acun Ilıcalı’nın bu duruma mosmor olacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…