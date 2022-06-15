Survivor Ekstra’dan “Kovulan” Semih Öztürk Şampiyonu Açıkladı! Avatar Atakan’ın Vedasından Sonra… Acun Ilıcalı Mosmor Olacak!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’dan hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra masasının yorumcusu olan Semih Öztürk, şok içerisinde bıraktı. Kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk, All Star şampiyonunu açıklayınca ağızlar açık kaldı. Avatar Atakan’ın elenmesinin ardından öyle bir açıklamada bulundu ki, Acun Ilıcalı’nın bu duruma mosmor olacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölünü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında yaşanan 3. dokunulmazlığın kazananı Maviler olmuştu. Eleme potasına giren isimler ise Ogeday Girişken, Hikmet Tuğsuz, Avatar Atakan ve Nisa Bölükbaşı olmuştu. Rekor bir SMS almasına rağmen Avatar Atakan’ın vedası şok içerisinde bırakmıştı. Semih Öztürk ise Avatar Atakan’ın vedasından sonra bombaları patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.