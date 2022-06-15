Seda Sayan Hamile Mi? Tek Bir Görsel Her Şeyi İfşa Etti; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “60 Yaşında Kadınsın!” Sosyal Medya Karıştı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın hamile olduğu iddia edildi! Tek bir görsel her şeyi kanıtlarken; ağızlar yarım metre açık kaldı. Birçok kişi ise Seda Sayan’ın yaşından dolayı hamile kalmasının mümkün olmadığını dile getiren yorumlarda bulundu. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in bebek sevinci yaşayacağının konuşulması ise sosyal medyayı karıştırdı! Peki, Seda Sayan hamile mi?
7 Mayıs’ta Prag’ta evleneceğini açıklayan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten’le vize sorunları yaşayınca; İstanbul’da evlenmişlerdi. İkilinin sade bir düğünle dünya evine girdiği dakikalarda; Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ise sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemişti. Seda Sayan’ın düğününe katılmayan Oğulcan Engin, kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Şimdi ise Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin bebek beklediğine dair iddialar gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.