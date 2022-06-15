Songül Karlı Daracık Kıyafetiyle Olay Üzerine Olay Yarattı! 48 Yaşında Olduğunu Umursamadı; 90 – 60 – 90 Oluşunu Kanıtladı! “Utan Biraz!”

Geçtiğimiz aylarda Songül Karlı, Gelininim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstlenmişti. Songül Karlı’nın sadece 1 haftalık sunuculuk yapması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Karlı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak; tepkisini göstermişti. Şimdilerde sahnelerin tozunu atan Songül Karlı’nın paylaşımı milyonların nefeslerini kesti. İşte Songül Karlı’dan gelen pozlar…

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