- 15 Haz 2022 - 17:57 G: 15 Haz 2022 - 18:13

Songül Karlı Daracık Kıyafetiyle Olay Üzerine Olay Yarattı! 48 Yaşında Olduğunu Umursamadı; 90 – 60 – 90 Oluşunu Kanıtladı! “Utan Biraz!”

Son zamanların gündeminden düşmek bilmeyen Songül Karlı, ağızları açık bıraktı. Daracık bir kıyafet giyerek; olay üzerine olay yaratan Songül Karlı, gündemi salladı geçti. 48 yaşında olmasını umursamadan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı, 90 – 60 – 90 fiziğiyle nefesleri kesti. İşte milyonlarca kişiden tepki alan Songül Karlı’nın o paylaşımları…

Geçtiğimiz aylarda Songül Karlı, Gelininim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstlenmişti. Songül Karlı’nın sadece 1 haftalık sunuculuk yapması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Karlı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak; tepkisini göstermişti. Şimdilerde sahnelerin tozunu atan Songül Karlı’nın paylaşımı milyonların nefeslerini kesti. İşte Songül Karlı’dan gelen pozlar…

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15 Haz 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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