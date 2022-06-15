Songül Karlı Daracık Kıyafetiyle Olay Üzerine Olay Yarattı! 48 Yaşında Olduğunu Umursamadı; 90 – 60 – 90 Oluşunu Kanıtladı! “Utan Biraz!”
Son zamanların gündeminden düşmek bilmeyen Songül Karlı, ağızları açık bıraktı. Daracık bir kıyafet giyerek; olay üzerine olay yaratan Songül Karlı, gündemi salladı geçti. 48 yaşında olmasını umursamadan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı, 90 – 60 – 90 fiziğiyle nefesleri kesti. İşte milyonlarca kişiden tepki alan Songül Karlı’nın o paylaşımları…
Geçtiğimiz aylarda Songül Karlı, Gelininim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstlenmişti. Songül Karlı’nın sadece 1 haftalık sunuculuk yapması ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Karlı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak; tepkisini göstermişti. Şimdilerde sahnelerin tozunu atan Songül Karlı’nın paylaşımı milyonların nefeslerini kesti. İşte Songül Karlı’dan gelen pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.