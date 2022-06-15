Apple’da Hangi Cihazlar Artık Güncelleme Almayacak? Hangi İphone, iPad, Watch ve Mac Ürünler Artık Güncelleme Almayacak? İşte Artık Güncelleme Alamayacak Olan O Apple Ürünleri.
Günümüz teknolojisinin bir parçası olan güncellemeler hem uygulama hem de cihazlar için çok büyük önem arz etmekte. Güncelleme alma özelliği kesilen uygulamalar ise zamanla güncellikten uzak kalmakta ve kullanılabilirliği oldukça düşmekte. Apple’da da bu konu hakimken artık güncelleme alamayacak Apple ürünleri ise şu şekilde.
Dünyaca ünlü Apple markası cihazlarına sunduğu uzun güncelleme desteği ile tanınsa da, her yıl düzenli olarak birkaç cihazını güncelleme döngüsünün dışında bırakmakta. WWDC 2022′de Amerikalı şirket yine yeni bir yazılım güncellemesi ile heyecan verici yeni teknolojilerini kullanıcılarına sundu. Fakat bu sefer alışılmışın dışında yüksek adette cihaz güncelleme almayacak. Yapılan konferansta tanıtılan yeni mobil işletim sistemi iOS 16 ve masaüstü için gelecek olan macOS Ventura’yı kullanıcılarına sundu. Ancak bu tanıtımın ardında artık güncelleme alamayacak Apple ürünleri de duyuruldu. İşte artık güncelleme alamayacak Apple cihazlar.
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15 Haz 2022 - 18:48 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.