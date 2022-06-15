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15 Haz 2022 - 18:56

Survivor Barış Murat Yağcı “Ahlaksız” Teklifle Milyonları Ayağa Kaldırdı! “Kanal Kapanır” Dedi; Ortalığı İnletti! Acun Duysa Mosmor Olacak…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı, aldığı “Ahlaksız” teklifi açıklayınca milyonlar ayağa kalktı. “Kanal kapanır” diyen Yağcı, ortalığın inlemesine neden oldu. Acun Ilıcalı’nın bu teklifi duyması karşısına mosmor olacağına dair yorumlarda yapıldı. Peki, Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı nasıl bir “Ahlaksız” teklif aldı?