- 15 Haz 2022 - 18:56 G: 15 Haz 2022 - 19:11

Survivor Barış Murat Yağcı “Ahlaksız” Teklifle Milyonları Ayağa Kaldırdı! “Kanal Kapanır” Dedi; Ortalığı İnletti! Acun Duysa Mosmor Olacak…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı, aldığı “Ahlaksız” teklifi açıklayınca milyonlar ayağa kalktı. “Kanal kapanır” diyen Yağcı, ortalığın inlemesine neden oldu. Acun Ilıcalı’nın bu teklifi duyması karşısına mosmor olacağına dair yorumlarda yapıldı. Peki, Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı nasıl bir “Ahlaksız” teklif aldı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasından bomba bir şekilde ayrılan Barış Murat Yağcı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yağcı, Sude Burcu gibi SMS oranı düşük bir ismin olduğu potada elenen isim olmuş ve hayranlarının kafalarında soru işaretleri bırakmıştı. Eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı’yla aynı dönemde yarışan Barış Murat Yağcı’nın yarışmadan çekildiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Şimdiyse Barış Murat Yağcı’dan “Ahlaksız” teklif açıklaması geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Haz 2022 - 18:56 Ankara- Yaşam

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