Survivor Barış Murat Yağcı “Ahlaksız” Teklifle Milyonları Ayağa Kaldırdı! “Kanal Kapanır” Dedi; Ortalığı İnletti! Acun Duysa Mosmor Olacak…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Barış Murat Yağcı, aldığı “Ahlaksız” teklifi açıklayınca milyonlar ayağa kalktı. “Kanal kapanır” diyen Yağcı, ortalığın inlemesine neden oldu. Acun Ilıcalı’nın bu teklifi duyması karşısına mosmor olacağına dair yorumlarda yapıldı. Peki, Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı nasıl bir “Ahlaksız” teklif aldı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasından bomba bir şekilde ayrılan Barış Murat Yağcı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yağcı, Sude Burcu gibi SMS oranı düşük bir ismin olduğu potada elenen isim olmuş ve hayranlarının kafalarında soru işaretleri bırakmıştı. Eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı’yla aynı dönemde yarışan Barış Murat Yağcı’nın yarışmadan çekildiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Şimdiyse Barış Murat Yağcı’dan “Ahlaksız” teklif açıklaması geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.