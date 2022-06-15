- 15 Haz 2022 - 19:25 G: 15 Haz 2022 - 19:36

Hande Erçel’den Tansiyon Çıkaran İç Çamaşırsız Pozlar! “Kaan Kafanı Duvarlara Vursan Az!” 28 Milyonu Ateşler İçerisinde Bıraktı…

Güzelliği, fiziği, aşk hayatı ve iş hayatı her zaman gündem olan Hande Erçel’den gelen iç çamaşırsız pozlar tansiyonun yükselmesine neden oldu! Sevgilisi Kaan Yıldırım’ın kendisini aldattığı iddialarından sonra birçok kişi; “Kaan kafanı duvarlara vursan az” yorumlarında bulundu! 28 milyonu aşkın takipçisini ateşler içerisinde bırakan Hande Erçel, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde ününü dünyaya duyuran Hande Erçel, kısa sürede milyonlarca kitleye hitap etmeye başlamıştı. Dünyanın her yerinden hayran bulan Hande Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonları büyüledi. Katılmış olduğu partiden paylaşımlarda bulunan Hande Erçel, iç çamaşırı giymeyince nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Haz 2022 - 19:25 Ankara- Yaşam

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