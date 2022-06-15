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15 Haz 2022 - 22:13

Survivor Ayşe 83 Milyona Rezil Oldu! 50 Tane Kameraya Ayrı Ayrı Yakalandı; Twitter Bu Anları Konuşmaya Başladı! “Midemiz Bulanıyor!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe Yüksel, “83 milyon izliyor” demedi, öyle bir şey yaptı ki… 50 tane kameranın kendisini çektiğini bile bile yaptığı şey Twitter’ın ayağa kalkmasına neden oldu. Birçok kişi ise Ayşe Yüksel’i o halde görünce; “Midemiz bulanıyor” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor Ayşe ne yaptı?