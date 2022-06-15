- 15 Haz 2022 - 22:13 G: 15 Haz 2022 - 22:20

Survivor Ayşe 83 Milyona Rezil Oldu! 50 Tane Kameraya Ayrı Ayrı Yakalandı; Twitter Bu Anları Konuşmaya Başladı! “Midemiz Bulanıyor!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe Yüksel, “83 milyon izliyor” demedi, öyle bir şey yaptı ki… 50 tane kameranın kendisini çektiğini bile bile yaptığı şey Twitter’ın ayağa kalkmasına neden oldu. Birçok kişi ise Ayşe Yüksel’i o halde görünce; “Midemiz bulanıyor” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor Ayşe ne yaptı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Avatar Atakan’ın vedası milyonları hem şok içerisinde bırakmış; hem de yüreklerini sızlatmıştı. Ayşe ve Hikmet’in gitmesinden yana olan seyirci Avatar Atakan’ın elenmesiyle birlikte neye uğradığını şaşırmıştı. Survivor yarışmasının yayınlanan son bölümünde Ayşe Yüksel’in yapmış olduğu hamle “Terbiyesizlik” olarak değerlendirildi. Peki, Ayşe Yüksel ne yaptı?

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15 Haz 2022 - 22:13 Ankara- Yaşam

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