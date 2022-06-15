- 15 Haz 2022 - 22:37 G: 15 Haz 2022 - 22:42

Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya Birbirine Girdi! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Hande Erçel Hayatı Boyunca Böyle Darbe Almadı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, şok içerisinde bıraktı. Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’in birbirine girdiği görülürken; Hande Erçel’e tepkiler yığınla gelmeye başladı. Hande Erçel’in hayatı boyunca böyle darbe almadığı da sevenleri tarafından dile getirildi. Peki, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya nasıl birbirine girdi?

Kerem Bürsin’in iki eski kız arkadaşı olan Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, birbirlerinden çok haz etmedikleri biliniyor. Birbirlerini Kerem Bürsin’den öncede takip etmeyen Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya’nın hayranları ise ikilinin birbirine gönderme yaptığına dair yorumlarda bulunarak bu yangını körüklüyorlar. Yıldızları bir türlü barışmayan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya öyle bir halde gündeme geldi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Haz 2022 - 22:37 Ankara- Yaşam

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