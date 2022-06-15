Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya Birbirine Girdi! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Hande Erçel Hayatı Boyunca Böyle Darbe Almadı! Neler Oluyor?

Kerem Bürsin’in iki eski kız arkadaşı olan Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, birbirlerinden çok haz etmedikleri biliniyor. Birbirlerini Kerem Bürsin’den öncede takip etmeyen Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya’nın hayranları ise ikilinin birbirine gönderme yaptığına dair yorumlarda bulunarak bu yangını körüklüyorlar. Yıldızları bir türlü barışmayan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya öyle bir halde gündeme geldi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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