Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya Birbirine Girdi! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; Hande Erçel Hayatı Boyunca Böyle Darbe Almadı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, şok içerisinde bıraktı. Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’in birbirine girdiği görülürken; Hande Erçel’e tepkiler yığınla gelmeye başladı. Hande Erçel’in hayatı boyunca böyle darbe almadığı da sevenleri tarafından dile getirildi. Peki, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya nasıl birbirine girdi?
Kerem Bürsin’in iki eski kız arkadaşı olan Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, birbirlerinden çok haz etmedikleri biliniyor. Birbirlerini Kerem Bürsin’den öncede takip etmeyen Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya’nın hayranları ise ikilinin birbirine gönderme yaptığına dair yorumlarda bulunarak bu yangını körüklüyorlar. Yıldızları bir türlü barışmayan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya öyle bir halde gündeme geldi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.