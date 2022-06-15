Survivor Nisa’dan Bomba Avatar Atakan Açıklaması Geldi! Hıçkırıklara Boğuldu; Nefesini Toplayamadı! Vedasından Sonra…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında Hikmet Tuğsuz, Avatar Atakan, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasından hayallerine veda eden isim Avatar Atakan olmuştu. En düşük SMS’i alan Avatar Atakan, şampiyon olarak görülürken; hayallerine veda eden isim olunca ağızlar açık kalmıştı. Peki, Nisa Bölükbaşı, Avatar Atakan’ın vedasından sonra neler dedi?

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