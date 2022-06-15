Survivor Nisa’dan Bomba Avatar Atakan Açıklaması Geldi! Hıçkırıklara Boğuldu; Nefesini Toplayamadı! Vedasından Sonra…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Avatar Atakan en son elenen isim olmuştu. Avatar Atakan’ın elenmesin ardından ilk kez konuşan Nisa Bölükbaşı adeta hıçkırıklara boğuldu. Nefesini toplayamayan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyayı resmen inletti. Avatar Atakan’ın Nisa Bölükbaşı’ndan gelen sözler sonrasında gözyaşlarına boğulacağına dair yorumlar yapıldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında Hikmet Tuğsuz, Avatar Atakan, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasından hayallerine veda eden isim Avatar Atakan olmuştu. En düşük SMS’i alan Avatar Atakan, şampiyon olarak görülürken; hayallerine veda eden isim olunca ağızlar açık kalmıştı. Peki, Nisa Bölükbaşı, Avatar Atakan’ın vedasından sonra neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.