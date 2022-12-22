Doya Doya Moda Ne Zaman, Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanıyor? Doya Doya Moda 2022 Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda'ya Başvuru Nasıl Yapılır?
Ekranların sevilen moda yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda hangi gün, hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor. İşte detaylar...
Ekranların sevilen moda yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda programı, geçen bir sezonluk aranın ardından TV8 ekranlarında buluşmaya devam ediyor.
Yarışmada Her gün belirlenen konsept doğrultusunda yarışmacılar tarafından hazırlanan kombinler, program jürileri tarafından Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez tarafından puan verilmektedir. Hafta içi alınan toplam puanlar finale doğru kimin birinci, kimin eleneceğini belirlemektedir.
Geçen yıl büyük ödül 500 Bin TL olurken, Haftalık ödül 50 Bin TL ödenmektedir.
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22 Ara 2022 - 20:30 - Tv Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.