- 22 Ara 2022 - 20:30 G: 22 Ara 2022 - 20:32

Doya Doya Moda Ne Zaman, Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanıyor? Doya Doya Moda 2022 Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda'ya Başvuru Nasıl Yapılır?

Ekranların sevilen moda yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda hangi gün, hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor. İşte detaylar...

Ekranların sevilen moda yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda programı, geçen bir sezonluk aranın ardından TV8 ekranlarında buluşmaya devam ediyor.

Yarışmada Her gün belirlenen konsept doğrultusunda yarışmacılar tarafından hazırlanan kombinler, program jürileri tarafından Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez tarafından puan verilmektedir. Hafta içi alınan toplam puanlar finale doğru kimin birinci, kimin eleneceğini belirlemektedir. 

Geçen yıl büyük ödül 500 Bin TL olurken, Haftalık ödül 50 Bin TL ödenmektedir.

Sevilen Moda yarışması Doya Doya Moda hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor. Doya Doya Moda yarışması seyirciler tarafından keyifle izleniyor. Doya Doya Moda ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta gündeme geliyor. Peki, Doya Doya Moda hangi kanalda, saat kaçta? Doya Doya Moda ne zaman? İşte, detaylar…

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22 Ara 2022 - 20:30 - Tv Haberleri

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Doya Doya Moda Ne Zaman, Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanıyor? Doya Doya Moda 2022 Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda'ya Başvuru Nasıl Yapılır? mask
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