A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak!
Zamların üst üste gelmesine karşılık beli bükülen ve ay sonunu ne yaparsa yapsın getiremeyen kişilere özel olarak yapılan indirimlere bir yenisi daha A101 Market’ten geldi. Kısa bir süre önce Bim, Şok ve Tarım Kredi Market’ten gelen muhteşem kampanyalara restini çeken A101 market, müşterilerini mağazalarına çağırdı. Ayçiçek yağını sadece 135 liraya, tavuğu 46 liraya, 10 kilo çamaşır makinesi deterjanını sadece 89 liraya satışa çıkaran A101 Market, şok etkisi yarattı!
Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101 Market, en sonunda büyük bombayı patlattı. 16 Haziran itibariyle geçerli olacak indirimlerini duyuran A101 market, ev eşyasından mutfak araç gereçlerine kadar birçok üründe muhteşem kampanyalar yaptığını duyurdu. Mutfak alışverişi için uygun fiyatlı market arayan müşteriler ise uygun fiyatları görünce; soluğu A101’de aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.