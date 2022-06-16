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16 Haz 2022 - 12:12

A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak!

Zamların üst üste gelmesine karşılık beli bükülen ve ay sonunu ne yaparsa yapsın getiremeyen kişilere özel olarak yapılan indirimlere bir yenisi daha A101 Market’ten geldi. Kısa bir süre önce Bim, Şok ve Tarım Kredi Market’ten gelen muhteşem kampanyalara restini çeken A101 market, müşterilerini mağazalarına çağırdı. Ayçiçek yağını sadece 135 liraya, tavuğu 46 liraya, 10 kilo çamaşır makinesi deterjanını sadece 89 liraya satışa çıkaran A101 Market, şok etkisi yarattı!