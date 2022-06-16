- 16 Haz 2022 - 12:12 G: 16 Haz 2022 - 12:13

A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak!

Zamların üst üste gelmesine karşılık beli bükülen ve ay sonunu ne yaparsa yapsın getiremeyen kişilere özel olarak yapılan indirimlere bir yenisi daha A101 Market’ten geldi. Kısa bir süre önce Bim, Şok ve Tarım Kredi Market’ten gelen muhteşem kampanyalara restini çeken A101 market, müşterilerini mağazalarına çağırdı. Ayçiçek yağını sadece 135 liraya, tavuğu 46 liraya, 10 kilo çamaşır makinesi deterjanını sadece 89 liraya satışa çıkaran A101 Market, şok etkisi yarattı!

Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çeken A101 Market, en sonunda büyük bombayı patlattı. 16 Haziran itibariyle geçerli olacak indirimlerini duyuran A101 market, ev eşyasından mutfak araç gereçlerine kadar birçok üründe muhteşem kampanyalar yaptığını duyurdu. Mutfak alışverişi için uygun fiyatlı market arayan müşteriler ise uygun fiyatları görünce; soluğu A101’de aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Haz 2022 - 12:12 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür! mask
A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür!
BİM’den Büyük Çarşamba İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 15 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli. mask
BİM’den Büyük Çarşamba İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 15 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli.
A101 Bombayı Patlattı! Televizyonlardan Cep Telefonlarına Tabletlerden Buz Dolaplarından Büyük Fırsat! İndirimi Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte 16 Haziran 2022 A101 Aktüeli. mask
A101 Bombayı Patlattı! Televizyonlardan Cep Telefonlarına Tabletlerden Buz Dolaplarından Büyük Fırsat! İndirimi Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte 16 Haziran 2022 A101 Aktüeli.
Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Şok Eden Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira… mask
Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Şok Eden Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira…
BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın! mask
BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın!
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri. mask
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri.
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen... mask
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen...
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda… mask
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda…
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti! Un, Ayçiçek Yağı, Şeker, Çay, Soğan, Karpuz ve Tavuk Fiyatlarını Düşürdü! Dolar, Euro, Zam Dinlemiyor! Her Şey 4.75 TL, 8.50 TL, 10.90 TL, 19 TL 'ye Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti! Un, Ayçiçek Yağı, Şeker, Çay, Soğan, Karpuz ve Tavuk Fiyatlarını Düşürdü! Dolar, Euro, Zam Dinlemiyor! Her Şey 4.75 TL, 8.50 TL, 10.90 TL, 19 TL 'ye Satılıyor!
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Buz Dolapları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte A101 10 Haziran Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Buz Dolapları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte A101 10 Haziran Aktüeli.
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A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak! mask
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