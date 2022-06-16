Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Mü? 2022 Kurban Bayramı Tatili Hangi Gün Başlıyor? 15 Temmuz Tatili İle Birleşecek Mi?
Resmi tatilinin 10 güne çıkması halindeyse Kurban Bayramı’nın hemen ardından gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün tatile dahil edilip, edilmeyeceği de merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı Tatili kaç gün? İşte ayrıntılar...
Resmi tatiller ortaya çıkaran dini ve milli bayramlar özellikle kamu çalışanlarının hem tatil yapması hem de ailelerini görmesi için önemli fırsatlar ortaya çıkarıyor. Ramazan Bayramı’nın resmi tatilinin uzatılmamasının ardından resmi tatilin uzatılmasına alışık olan Türkiye’de gözler bu kez temmuz ayı içerisinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı’na çevrilmiş bulunuyor. Resmi tatilinin 10 güne çıkması halindeyse Kurban Bayramı’nın hemen ardından gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün tatile dahil edilip, edilmeyeceği de merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 10 gün mü? 2022 Kurban Bayramı tatili hangi gün başlıyor? 15 Temmuz tatili ile birleşecek mi? İşte, detaylar…
Haberin Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Haz 2022 - 12:32 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.