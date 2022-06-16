- 16 Haz 2022 - 12:32 G: 16 Haz 2022 - 12:37

Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Mü? 2022 Kurban Bayramı Tatili Hangi Gün Başlıyor? 15 Temmuz Tatili İle Birleşecek Mi?

Resmi tatilinin 10 güne çıkması halindeyse Kurban Bayramı’nın hemen ardından gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün tatile dahil edilip, edilmeyeceği de merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı Tatili kaç gün? İşte ayrıntılar...

Resmi tatiller ortaya çıkaran dini ve milli bayramlar özellikle kamu çalışanlarının hem tatil yapması hem de ailelerini görmesi için önemli fırsatlar ortaya çıkarıyor. Ramazan Bayramı’nın resmi tatilinin uzatılmamasının ardından resmi tatilin uzatılmasına alışık olan Türkiye’de gözler bu kez temmuz ayı içerisinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı’na çevrilmiş bulunuyor. Resmi tatilinin 10 güne çıkması halindeyse Kurban Bayramı’nın hemen ardından gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün tatile dahil edilip, edilmeyeceği de merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 10 gün mü? 2022 Kurban Bayramı tatili hangi gün başlıyor? 15 Temmuz tatili ile birleşecek mi? İşte, detaylar…

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16 Haz 2022 - 12:32 - Yaşam

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