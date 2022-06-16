İşte Karşılaştırmalı Zincir Market Kurbanlık Fiyatları? 2022 Bim, A101, Migros, CarrefourSa 2022 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? Dana, Koç, Koyun Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?

İbadet gereği Kurban Bayramı’nda kesilecek olan kurbanlar, bu sene dudak uçuklatan fiyatlarıyla besicilerdeki yerini alıyor. Bu nedenle daha çok zincir marketlere yönelmeye başlamış olan vatandaşlar, zincir marketlerdeki kurbanlıkların fiyatlarını merak etmeye başlıyor. Peki, 2022 Bim, A101, Migros, CarrefourSA 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Dana, koç, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte karşılaştırmalı zincir market kurbanlık fiyatları…

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