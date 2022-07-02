Zincir Market Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? 2022 Bim, A101, Migros, CarrefourSa 2022 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? Dana, Koç, Koyun Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?
Zincir marketlere yönelmeye başlamış olan vatandaşlar, zincir marketlerdeki kurbanlıkların fiyatlarını merak etmeye başlıyor. Peki, BİM, A101, Migros ve Carrefoursa 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
İbadet gereği Kurban Bayramı’nda kesilecek olan kurbanlar, bu sene dudak uçuklatan fiyatlarıyla besicilerdeki yerini alıyor. Bu nedenle daha çok zincir marketlere yönelmeye başlamış olan vatandaşlar, zincir marketlerdeki kurbanlıkların fiyatlarını merak etmeye başlıyor. Peki, 2022 Bim, A101, Migros, CarrefourSA 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Dana, koç, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte karşılaştırmalı zincir market kurbanlık fiyatları…
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02 Tem 2022 - 00:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.