- 02 Tem 2022 - 00:01

Zincir Market Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? 2022 Bim, A101, Migros, CarrefourSa 2022 Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? Dana, Koç, Koyun Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?

Zincir marketlere yönelmeye başlamış olan vatandaşlar, zincir marketlerdeki kurbanlıkların fiyatlarını merak etmeye başlıyor. Peki, BİM, A101, Migros ve Carrefoursa 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

İbadet gereği Kurban Bayramı’nda kesilecek olan kurbanlar, bu sene dudak uçuklatan fiyatlarıyla besicilerdeki yerini alıyor. Bu nedenle daha çok zincir marketlere yönelmeye başlamış olan vatandaşlar, zincir marketlerdeki kurbanlıkların fiyatlarını merak etmeye başlıyor. Peki, 2022 Bim, A101, Migros, CarrefourSA 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Dana, koç, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte karşılaştırmalı zincir market kurbanlık fiyatları…

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02 Tem 2022 - 00:01 - Yaşam

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