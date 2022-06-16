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16 Haz 2022 - 12:55

Survivor Adem ve Batuhan’dan Kahreden Haber! Resmen Kırıldılar; Öyle Sakatlıklar Yaşadılar Ki… Doktor Anında Koştu; Gözyaşları Sel Oldu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini şimdiden final koltuklarına yazdıran Adem ve Batuhan’dan kahreden haber geldi. Bir anda iki isimde öyle sakatlıklar yaşadı ki, sosyal medya yıkıldı. Acun Medya ekibinde bulunan doktorlar ise anında duruma müdahalede bulunarak; iki yarışmacının sağlık durumu hakkında bilgi verdiler. Peki, gözyaşlarını sel eden Adem – Batuhan gelişmesi neydi?