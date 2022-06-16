Survivor Adem ve Batuhan’dan Kahreden Haber! Resmen Kırıldılar; Öyle Sakatlıklar Yaşadılar Ki… Doktor Anında Koştu; Gözyaşları Sel Oldu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini şimdiden final koltuklarına yazdıran Adem ve Batuhan’dan kahreden haber geldi. Bir anda iki isimde öyle sakatlıklar yaşadı ki, sosyal medya yıkıldı. Acun Medya ekibinde bulunan doktorlar ise anında duruma müdahalede bulunarak; iki yarışmacının sağlık durumu hakkında bilgi verdiler. Peki, gözyaşlarını sel eden Adem – Batuhan gelişmesi neydi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde yarışmacılar araba ödülünü kazanmak için canla başla savaştılar. Nisa ve Batuhan ise tüm rakiplerini yenerek; finale çıktılar. Finalde ise Batuhan isabetli atışlarıyla 2,5 milyon değerindeki aracın sahibi olmuştu. Nisa Bölükbaşı’yla karşılaşmadan hemen önce Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı’yla oyuna çıkmıştı. O sırada ne olduysa ikisi de sakatlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.