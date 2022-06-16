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16 Haz 2022 - 13:26

Üç Kız Kardeş Dizisindeki “Ateşli” Sahneler Çileden Çıkarttı! Çoluk Çocuk Dinlemediler; 83 Milyonun Önünde… “Başka Kadını Hamile Bırak Sonra Gel…”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde film koptu! “Ateşli” sahneler seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu. Çoluk çocuk dinlemeden 83 milyonun önüne gelen sahneler; görenleri şok içerisinde bıraktılar. Birçok kişi ise dizideki Somer karakterine kin kusarak; “Başka kadını hamile bırak sonra gel Türkan’la sarmaş dolaş hale gel!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…