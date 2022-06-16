Üç Kız Kardeş Dizisindeki “Ateşli” Sahneler Çileden Çıkarttı! Çoluk Çocuk Dinlemediler; 83 Milyonun Önünde… “Başka Kadını Hamile Bırak Sonra Gel…”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde film koptu! “Ateşli” sahneler seyircilerin çileden çıkmasına neden oldu. Çoluk çocuk dinlemeden 83 milyonun önüne gelen sahneler; görenleri şok içerisinde bıraktılar. Birçok kişi ise dizideki Somer karakterine kin kusarak; “Başka kadını hamile bırak sonra gel Türkan’la sarmaş dolaş hale gel!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven, Özgü Kaya ve İclal Aydın gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamı ekranlara gelen son bölümüyle ekranlara kısa bir ara vermişti. Yayınlanan son bölümde Somer’in Türkan’a yakınlaşması tepkilere neden oldu. Somer’in eski sevgilisini hamile bırakmasına rağmen Türkan’a vicdan azabı çekmeden yakınlaşması şok etmişti. Ekranlara gelen “Ateşli” sahne sosyal medyayı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.