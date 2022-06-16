Yaşanan dolunaylar, retrolar derken astrolojinin en renkli aşk dönemi gelmiş bulunuyor. Özellikle bu hafta aşk enerjileri çok yüksekken; ani ayrılıklar ve aniden karşılaşılan romantik ve tutkulu yeni aşkların yaşanmasını çok olası görünüyor. Ancak tüm bu duygu gelgitleri arasında özellikle ateş grubuna mensup olan burçlar, ilişkilerinde inanılmaz şanslı bir döneme giriyor! Peki, yakın zamanda çıkma teklifi alacak burçlar hangisidir? İşte 16, 17, 18, 19 Haziran’da tüm hayalleri gerçekleşecek o burçlar…



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