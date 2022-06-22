Sigaraya Tam Tamına %15 Zam Geliyor! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu? Marlboro, Camel ve Winston İçicilerine Kabus Gibi Haber! İşte 22 Haziran güncel zamlı sigara fiyatları

Sabah saatlerinde ortaya atılan bir iddia işlerin karışmasına neden oldu. Sigara içicileri marketlere zam yansımadan hemen paket paket sigara almaya koştuklarında ise şoku yaşadılar. Gıdadan giyime, giyimden teknolojik ürünlerine kadar birçok ürüne dehşet verici zamlar gelmeye başlamıştı.

Sigaraya ise en son zam Ramazan Bayramı’nın bitimiyle birlikte yaşanmıştı. 5 Mayıs’tan sonra sigaraya bir daha zam geleceğine dair iddialar gündeme gelmişti ki, gelen haber herkesi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

İşte 22 Haziran güncel zamlı sigara fiyatları

Camel: 26 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Bianca - 27,00 TL

L&M: 25,50 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Samsun 24,00 TL

LD: 25,5 TL

Winston Slender: 26 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Parliament: 29,50 TL

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