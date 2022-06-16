- 16 Haz 2022 - 13:58 G: 16 Haz 2022 - 14:06

Sigaraya Tam Tamına 9 TL Rekor Ötesi Zam Geldi! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu? Marlboro, Camel ve Winston İçicilerine Kabus Gibi Haber…

Sigara içicileri gelen zamlardan sonra yaka silkmeye başladı. Tam tamına 9 lira zam geldiği konuşulmaya başlanınca tütün tüketicileri; “En ucuz sigara ne kadar?” sorusunun cevabını aramaya başladılar. Özellikle tüketimi daha çok olan Marlboro, Camel ve Winston gibi markalara gelen zamlar kabusu yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sabah saatlerinde ortaya atılan bir iddia işlerin karışmasına neden oldu. Sigara içicileri marketlere zam yansımadan hemen paket paket sigara almaya koştuklarında ise şoku yaşadılar. Gıdadan giyime, giyimden teknolojik ürünlerine kadar birçok ürüne dehşet verici zamlar gelmeye başlamıştı. Sigaraya ise en son zam Ramazan Bayramı’nın bitimiyle birlikte yaşanmıştı. 5 Mayıs’tan sonra sigaraya bir daha zam geleceğine dair iddialar gündeme gelmişti ki, gelen haber herkesi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Haz 2022 - 13:58 Ankara- Yaşam

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