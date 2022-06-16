Sigaraya Tam Tamına 9 TL Rekor Ötesi Zam Geldi! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu? Marlboro, Camel ve Winston İçicilerine Kabus Gibi Haber…
Sigara içicileri gelen zamlardan sonra yaka silkmeye başladı. Tam tamına 9 lira zam geldiği konuşulmaya başlanınca tütün tüketicileri; “En ucuz sigara ne kadar?” sorusunun cevabını aramaya başladılar. Özellikle tüketimi daha çok olan Marlboro, Camel ve Winston gibi markalara gelen zamlar kabusu yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sabah saatlerinde ortaya atılan bir iddia işlerin karışmasına neden oldu. Sigara içicileri marketlere zam yansımadan hemen paket paket sigara almaya koştuklarında ise şoku yaşadılar. Gıdadan giyime, giyimden teknolojik ürünlerine kadar birçok ürüne dehşet verici zamlar gelmeye başlamıştı. Sigaraya ise en son zam Ramazan Bayramı’nın bitimiyle birlikte yaşanmıştı. 5 Mayıs’tan sonra sigaraya bir daha zam geleceğine dair iddialar gündeme gelmişti ki, gelen haber herkesi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.