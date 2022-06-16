Sigaraya Tam Tamına 9 TL Rekor Ötesi Zam Geldi! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu? Marlboro, Camel ve Winston İçicilerine Kabus Gibi Haber…

Sabah saatlerinde ortaya atılan bir iddia işlerin karışmasına neden oldu. Sigara içicileri marketlere zam yansımadan hemen paket paket sigara almaya koştuklarında ise şoku yaşadılar. Gıdadan giyime, giyimden teknolojik ürünlerine kadar birçok ürüne dehşet verici zamlar gelmeye başlamıştı. Sigaraya ise en son zam Ramazan Bayramı’nın bitimiyle birlikte yaşanmıştı. 5 Mayıs’tan sonra sigaraya bir daha zam geleceğine dair iddialar gündeme gelmişti ki, gelen haber herkesi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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