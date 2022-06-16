- 16 Haz 2022 - 14:26 G: 16 Haz 2022 - 14:34

Survivor’dan Çekilen Aycan Yanaç Çamaşırsız Pozlarıyla Yürek Hoplattı! “Ne Fizik Varmış Be Sende!” Yırtmaçlı Eteğiyle Başları Döndürdü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan çekilen Aycan Yanaç, milyonları şok içerisinde bıraktı. Yürekleri hoplatan pozlara yer veren Aycan Yanaç, iç çamaşırsız pozlarıyla dengeleri alt üst etti. Birçok kişi Aycan Yanaç’ın bu paylaşımına kayıtsız kalamadı ve “Sende de ne fizik varmış be” yorumunda bulundu! Yırtmaçlı bir etek giyen Aycan Yanaç, görenleri yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde Aycan Yanaç ismini duyurmuştu. Futbol kökenli yarışmacı; Survivor yarışmasında fırtınalar koparmıştı. Yeteneğini ve performansını bilen Acun Ilıcalı ise Aycan Yanaç’ı Survivor 2022 All Star sezonuna davet etmişti. Yarışmada yeniden görülen Aycan Yanaç, hayranlarını mutlu etmişti ama yaşamış olduğu hastalık her şeyin önüne geçmiş ve yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Haz 2022 - 14:26 Ankara- Yaşam

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