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16 Haz 2022 - 14:26

Survivor’dan Çekilen Aycan Yanaç Çamaşırsız Pozlarıyla Yürek Hoplattı! “Ne Fizik Varmış Be Sende!” Yırtmaçlı Eteğiyle Başları Döndürdü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan çekilen Aycan Yanaç, milyonları şok içerisinde bıraktı. Yürekleri hoplatan pozlara yer veren Aycan Yanaç, iç çamaşırsız pozlarıyla dengeleri alt üst etti. Birçok kişi Aycan Yanaç’ın bu paylaşımına kayıtsız kalamadı ve “Sende de ne fizik varmış be” yorumunda bulundu! Yırtmaçlı bir etek giyen Aycan Yanaç, görenleri yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…