Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Alev Alev Yaktı! Havuzun İçerisinde Yarı Çıplak Paylaşınca… “Fiziğin 10 Üzerinden 11!”

Sevilen dizide “Çağla” karakteri ile yer alarak geniş kitlelere ulaşmayı başaran ünlü ve güzel oyuncu Melisa Döngel de şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Döngel, gittiği tatilden verdiği havuz pozuyla görenleri mest etti.

Kariyerine 2016 yılında Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı “Nil” karakteri ile adım attıktan sonra aynı yıl Hangimiz Sevmedik dizisinde de rol alan 22 yaşındaki ünlü ve güzel oyuncu Melisa Döngel, daha sonra Elif, Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Aşk Mantık İntikam dizilerinde rol aldı. Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı “Çağla” karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan başarılı oyuncu, bu kez de gittiği tatilden paylaştığı havuz pozuyla gündeme oturdu.

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