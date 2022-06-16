- 16 Haz 2022 - 14:49 G: 16 Haz 2022 - 14:57

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Canlı Yayında Ortalığı Yıktılar! “Seda Bacım 60 Yaşına Merdiven Dayandın!” Twitter, Instagram Yıkılıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, magazin dünyasını bir kez daha salladılar! Sabahların Sultanı Seda Sayan programının canlı yayında Seda Sayan ve Çağlar Ökten, resmen ortalığı yıktılar. Birçok kişi ise Seda Sayan’ın hal ve hareketlerine tepkide bulunarak; “Seda Bacım, 60 yaşına merdiven dayadın” yorumunda bulundu! Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten ne yaptılar?

İstanbul’da Nisan ayının son günlerinde dünya evine girmişlerdi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğününe Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin ve müstakbel gelini Miray Daner katılmamıştı. Bu sebepten dolayı Seda Sayan ve Oğulcan Engin’in tartışmalar yaşadığı gündeme gelmişti. Anneler Günü’nde Oğulcan Engin, annesiyle bir paylaşım yaparak aralarında bir sorun olmadığını bir kez daha göstermişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in canlı yayında yaptıkları ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Haz 2022 - 14:49 Ankara- Yaşam

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